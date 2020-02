Zoon van Ralf Schumacher promoveert naar F3 met Charouz

De 18-jarige Schumacher werkte vorig jaar zijn tweede jaar in de autosport af. Hij sloot het seizoen in de Formula Regional European als achtste af en doet momenteel ervaring op in de MRF Challenge. De resultaten in beide klassen spreken nog geen boekdelen, maar dat laat onverlet dat Schumacher junior wel promotie heeft afgedwongen naar de FIA Formule 3. Hij zal in 2020 dus zijn eerste volledige seizoen afwerken in de autosportladder onder de Formule 1.

Toch is de Formule 3 voor Schumacher niet volledig nieuw. Zo mocht hij vorig jaar de races in Sochi al voor zijn rekening nemen bij Campos, als vervanger van de op Monza gecrashte Alex Peroni. Later dat jaar maakte hij ook zijn opwachting in Macau, ditmaal met Charouz Racing - oftewel het Sauber Junior Team. Hij bleef in de smalle straatjes steken op een 21ste plek, maar dat was nog altijd genoeg om een positieve indruk achter te laten en zelfs om een volwaardig zitje bij het team af te dwingen voor 2020.

"Ik ben blij en dankbaar dat ik nu fulltime de stap naar de Formule 3 kan zetten", laat Schumacher in een eerste reactie weten. "Ik heb vorig jaar al twee weekenden [Sochi en Macau] meegemaakt en zie dat als een goede voorbereiding op het komende seizoen. Ik heb veel over de auto geleerd en die kennis is waardevol, aangezien we tijdens raceweekend maar weinig dingen kunnen testen. Ik denk dat we dit jaar een goede stap kunnen zetten en probeer in ieder geval zo hoog mogelijk te eindigen."

Voormalig Red Bull-junior en Esporter

Bij het F3-team van Charouz krijgt Schumacher gezelschap van voormalig Red Bull-junior Niko Kari en van Igor Fraga. Die laatstgenoemde kwam vorig jaar eveneens uit in de Formula European Regional en rijdt momenteel in de Toyota Racing Series. De Braziliaan geniet ook bekendheid als Esporter. Zo deed hij in 2017 mee aan het eerste seizoen van de F1 Esports Series en kroonde hij zich afgelopen jaar nog tot McLaren Shadow-kampioen.