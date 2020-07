Beckmann wint tweede F3-race Hongarije na tijdstraffen Viscaal

Beckmann startte vanaf pole-position na zijn tiende plek in de race op zaterdag. Bij de start behield de Duitser de leiding, terwijl Dennis Hauger de tweede positie overnam van Clement Novalak. Iets verder naar achteren kwam Viscaal niet geweldig weg vanaf P8, maar voor MP Motorsport-teamgenoot Verschoor gold dat wel. Hij klom vanaf P7 op naar de vijfde positie. Helemaal vooraan had Beckmann grootse moeite om Hauger voor te blijven en al in de tweede ronde zette de Red Bull-junior een succesvolle aanval op hem in voor de leiding, waarna hij meteen een gat van ruim twee seconden sloeg.

Beckmann kwam onder druk te staan van Novalak, die op zijn beurt Logan Sargeant en Verschoor achter zich aan had. Dat hield aan tot de achtste ronde, toen Liam Lawson zijn Hitech-bolide op de uitloopstrook van bocht 1 parkeerde met technische problemen. De Safety Car kwam daardoor op het asfalt. Viscaal was in de ronden daarvoor al tot de zesde positie opgeklommen, hij had onder meer kampioenschapsleider Oscar Piastri ingehaald. Wel liep hij al een tijdstraf van vijf seconden op voor een botsing met Igor Fraga, die later uit zou vallen. Bij de herstart toonde Viscaal aan dat hij een goede vorm heeft op de Hungaroring, want in een tijdsbestek van twee bochten ging hij voorbij aan zowel Verschoor als Sargeant.

Die inhaalactie op Sargeant was echter onreglementair, omdat Viscaal de Amerikaan via de uitloopstrook inhaalde. Dat leverde de coureur van MP Motorsport een tweede tijdstraf van vijf seconden op. Het weerhield hem er echter niet van om zijn opmars voort te zetten, want in ronde 11 passeerde hij Novalak voor P3. Het gat met Beckmann en Hauger wist hij snel te dichten en in de veertiende ronde pakte hij de leiding over. Gestaag bouwde Viscaal een gat op richting Hauger dat uiteindelijk zes seconden bedroeg, tot de Hitech-coureur werd gepasseerd door Beckmann en later ook Piastri. Hauger zou verder terugvallen en een achterstand van meer dan tien seconden oplopen, waardoor Viscaal ondanks zijn dubbele tijdstraf op het podium zou eindigen.

Dat gebeurde echter niet, omdat de safety car twee ronden voor het einde de baan opkwam na een incident met Federico Malvestiti. De voorsprong van Viscaal verdween en hoewel hij als eerste over de finish kwam, moest hij de zege laten aan Beckmann. De Duitser eindigde kort voor Piastri, Hauger, Sargeant en Verschoor, die met de vijfde plek wederom waardevolle punten pakte in de titelstrijd. Theo Pourchaire, de winnaar van zaterdag, knokte zich naar P6, gevolgd door ART-teamgenoten Alexander Smolyar en Sebastian Fernandez. Enzo Fittipaldi werd negende en Alex Peroni tiende. De tijdstraffen wierpen Viscaal terug tot de zeventiende positie.