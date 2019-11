Sargeant snelste op laatste testdag F3 in Valencia

De laatste dag werd verstoord door regen, zodat de beste tijden een eind verwijderd waren van de toptijden van maandag. Sargeant was met Prema wel de snelste voor ART Grand Prix rijder en Renault Formule 1 junior Christian Lundgaard, die zondag en maandag de vlugste was op het Circuit Ricardo Tormo. HWA-man Jake Hughes was vierde gevolgd door Max Fewtrell (Hitech). Met hun beste ochtendtijden haalden Devlin DeFrancesco en Enaam Ahmed de top-zes.

Dennis Hauger was achtste voor Hitech, gevolgd door Carlin-rijder Dan Ticktum en Formula Regional European kampioen Frederik Vesti in de derde wagen van Prema.

Nederlanders Bent Viscaal en Richard Verschoor waren respectievelijk tiende en elfde op de slotdag voor MP Motorsport. Sophia Floersch was twintigste met HWA, haar eerste dag in de nieuwe FIA F3-wagen van 2019. Billy Monger was 21ste voor Carlin. David Schumacher, de zoon van ex-F1-rijder Ralf Schumacher, nam ook deel aan de test en was onderin te vinden.

Ochtend Pos. # Driver Team Time Gap Laps 1 27 Logan Sargeant Prema Racing 1'33.705 25 2 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'34.130 0.425 37 3 11 Jake Hughes HWA Racelab 1'34.322 0.617 32 4 22 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1'34.415 0.710 49 5 17 Devlin DeFrancesco Trident 1'34.578 0.873 45 6 23 Enaam Ahmed Campos Racing 1'34.584 0.879 39 7 21 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1'34.672 0.967 49 8 29 Dan Ticktum Carlin Buzz Racing 1'34.715 1.010 25 9 28 Frederik Vesti Prema Racing 1'34.719 1.014 33 10 4 Bent Viscaal MP Motorsport 1'34.861 1.156 39 11 5 Richard Verschoor MP Motorsport 1'34.874 1.169 31 12 26 Enzo Fittipaldi Prema Racing 1'34.875 1.170 30 13 20 Jack Doohan Hitech Grand Prix 1'34.889 1.184 33 14 9 Igor Fraga Sauber Junior Team/Charouz 1'34.899 1.194 37 15 18 Olli Caldwell Trident 1'34.940 1.235 35 16 31 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1'34.983 1.278 26 17 12 Simo Laaksonen HWA Racelab 1'35.016 1.311 34 18 19 Lirim Zendeli Trident 1'35.025 1.320 33 19 2 Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 1'35.084 1.379 26 20 10 Sophia Floersch HWA Racelab 1'35.127 1.422 32 21 30 Billy Monger Carlin Buzz Racing 1'35.304 1.599 26 22 1 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1'35.342 1.637 36 23 16 Calan Williams Jenzer Motorsport 1'35.395 1.690 32 24 6 Lukas Dunner MP Motorsport 1'35.537 1.832 41 25 25 David Vidales Campos Racing 1'35.666 1.961 33 26 14 Andreas Estner Jenzer Motorsport 1'35.806 2.101 40 27 8 Joao Vieira Sauber Junior Team/Charouz 1'35.809 2.104 38 28 7 David Schumacher Sauber Junior Team/Charouz 1'35.825 2.120 23 29 15 Charles Leong Jenzer Motorsport 1'35.831 2.126 37 30 24 Alessio Deledda Campos Racing 1'36.285 2.580 32 Namiddag Pos. # Driver Team Time Gap Laps 1 27 Logan Sargeant Prema Racing 1'34.645 23 2 28 Frederik Vesti Prema Racing 1'34.977 0.332 27 3 4 Bent Viscaal MP Motorsport 1'34.981 0.336 30 4 22 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1'34.995 0.350 36 5 11 Jake Hughes HWA Racelab 1'35.074 0.429 31 6 29 Dan Ticktum Carlin Buzz Racing 1'35.196 0.551 38 7 1 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1'35.299 0.654 31 8 20 Jack Doohan Hitech Grand Prix 1'35.326 0.681 37 9 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'35.363 0.718 24 10 21 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1'35.528 0.883 35 11 26 Enzo Fittipaldi Prema Racing 1'35.555 0.910 23 12 12 Simo Laaksonen HWA Racelab 1'35.583 0.938 32 13 9 Igor Fraga Sauber Junior Team/Charouz 1'35.614 0.969 29 14 19 Lirim Zendeli Trident 1'35.621 0.976 32 15 2 Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 1'35.625 0.980 31 16 7 David Schumacher Sauber Junior Team/Charouz 1'35.651 1.006 41 17 5 Richard Verschoor MP Motorsport 1'35.709 1.064 28 18 31 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1'35.750 1.105 33 19 23 Roberto Merhi Campos Racing 1'35.773 1.128 41 20 17 Devlin DeFrancesco Trident 1'35.803 1.158 41 21 14 Andreas Estner Jenzer Motorsport 1'35.880 1.235 34 22 16 Calan Williams Jenzer Motorsport 1'35.903 1.258 40 23 8 Joao Vieira Sauber Junior Team/Charouz 1'36.032 1.387 32 24 15 Charles Leong Jenzer Motorsport 1'36.153 1.508 39 25 6 Lukas Dunner MP Motorsport 1'36.180 1.535 35 26 30 Billy Monger Carlin Buzz Racing 1'36.282 1.637 36 27 10 Sophia Floersch HWA Racelab 1'36.285 1.640 31 28 18 Olli Caldwell Trident 1'36.464 1.819 44 29 25 David Vidales Campos Racing 1'36.792 2.147 29 30 24 Alessio Deledda Campos Racing 1'37.861 3.216 37