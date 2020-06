Interview Verschoor: Van geslaagde corona-actie tot dromen van F1

Goed om je te zien. Jouw seizoen begint over ruim twee weken tijdens de GP van Oostenrijk, maar hoe ben je deze coronatijd doorgekomen?

Dat is een goeie vraag, ik heb me nog best vaak verveeld eigenlijk. Verder heb ik natuurlijk veel simulatorwerk gedaan en veel gesport. In het begin iets minder, maar nu volop. Daarnaast ben ik bij een sponsor aan het werk om de marketing te doen, dus ik ben mijn tijd al met al nog best aardig doorgekomen.

In coronatijd heb jij jezelf ook ingezet voor de nobele zak. Met ‘stop corona’-bandjes geld opgehaald voor het goede doel. Hoe gaat het met die actie, waar staat de teller nu op?

Volgens mij op iets van 830 à 840 bandjes. Ik ben er persoonlijk heel tevreden mee. Ik wil er natuurlijk nog meer verkopen, want er zijn nog steeds landen waar het hard nodig is en waar de situatie heel heftig is. Daar gaat ons geld [via de WHO] ook naartoe, dus we zijn nog zeker niet klaar. Persoonlijk heb ik allemaal positieve reacties ontvangen, dat is ook wel tof. Verder hoop ik dat het in Nederland allemaal goed komt, ik hoop echt niet op een tweede golf.

Nee, dat kunnen we niet gebruiken. De crisis is al diep genoeg – ook financieel. Hoe is dat voor jou? Staat alles qua sponsoring nog helemaal overeind voor dit jaar?

Voor mij staat alles nog wel ja. Maar goed, het blijft lastig, het is echt niet zo dat ik alles makkelijk rond krijg. Ik blijf ook bezig met het zoeken naar nieuwe sponsoren. Ik wil natuurlijk mijn toekomst veiligstellen en volgend jaar naar de Formule 2. Voor nu is alles steady en gaat alles door, maar ik ben heel benieuwd voor de toekomst. De Formule 2 is weer een nieuwe hele stap en daar heb je veel meer budget voor nodig. Ik hoop dat deze crisis daar niet te veel effect op heeft.

Dan dit seizoen. Heb jij het gevoel dat je er helemaal klaar voor bent, voor de start van het F3-seizoen in Oostenrijk? Ook fysiek?

Ja absoluut, zeker weten. Het zou ook niet goed zijn als dat niet zo was. Ik kan nu instappen en ben er helemaal klaar voor. De nekspieren zullen het bij iedereen wel zwaar krijgen, want die G-krachten kun je niet trainen in de sim. Nou moet ik wel zeggen dat de Red Bull Ring fysiek niet zo’n zwaar circuit is, dus dat scheelt.

Dan de verwachtingen. Het is lang geleden, maar je hebt al kunnen testen. Wat waren de voortekenen voor dit seizoen?

Eigenlijk heel goed. De race runs gingen vanaf het begin al lekker en vervolgens hebben we de pace steeds verder opgevoerd. We stonden volgens mij vierde of vijfde in de laatste run op nieuwe banden, een soort kwalificatierun. Dat is gewoon prima. Nou is het met testen altijd iets anders dan in het echte werk, maar we stonden wel altijd in de top-tien. Dat laat zien dat het echt goed zit.

Met welk doel ga je dan die eerste wedstrijden dan in, straks in Spielberg?

Ik heb voor mezelf al wel een beetje gekeken natuurlijk. We moeten zorgen dat we stabiel in de top-vijf zitten, zeker in de kwalificatie. Normaal gaat het racen mij altijd beter af dan de kwalificatie, al moet ik zeggen dat de kwalificatieruns tijdens de test wel goed gingen. Daar hebben we echt op geoefend. In de race kom ik normaal gesproken altijd nog wel iets naar voren. Dus als we tijdens de kwalificatie in de top-vijf zitten, dan ben ik tevreden. Ik denk dat ik daarvoor vooral met de druk moet omgaan. Dus het verstand op nul en gewoon lekker gas geven.

Dan krijgen we nog een kijkersvraag binnen: wat acht jij reëel voor dit seizoen? Meerdere podia of mogen we van overwinningen dromen?

Nou ja, dromen doe ik altijd, dus dat is geen probleem. Maar serieus: ik ben pas echt tevreden als we in de top-drie van het kampioenschap staan. Ik kan wel zeggen dat ik kampioen wil worden en dat wil ik ook, maar ik denk dat de top-drie realistisch is. Vergeleken met vorig jaar hebben we het dan heel goed gedaan. Er zijn binnen het team de nodige stappen gezet en daarnaast moet ik mezelf ook voor honderd procent geven. Dan moet de top-drie wel lukken, denk ik.

Top-drie in het kampioenschap lijkt mij best ambitieus. Want dan moet je iedere week met die gasten van Prema en ART knokken hè?

Ja, maar als je iets wilt bereiken dan moet je dat op een gegeven moment toch. Ik denk dat wij als team een goede stap hebben gezet en dat je persoonlijk ambitieus moet zijn om dat te halen.

De dynamiek in het team is ook veranderd met bijvoorbeeld Bent Viscaal als teamgenoot. In hoeverre is de situatie bij MP nu anders cq beter dan voorheen?

Een nieuwe teamgenoot is wel belangrijk, maar toch is dat één van de minder grote veranderingen. Het maakt mij persoonlijk weinig uit wie mijn teamgenoot is. Binnen het team hebben bepaalde mensen een andere positie gekregen en zijn er ook nieuwe mensen aan het team toegevoegd. Dat zijn veranderingen die straks echt het verschil gaan maken. Ik heb vorig seizoen het hele jaar al aangegeven wat ik vond. Ik ben daar altijd eerlijk geweest over en dat is volgens mij ook wat een team nodig heeft. Of de structuur nu staat zoals ik graag wil? Ja, honderd procent goed.

Dan een andere kijkersvraag tussendoor: Richard, wie is jouw grootste voorbeeld?

Dat is eigenlijk altijd al Lewis Hamilton geweest. Volgens mij ligt hij nu niet zo goed in het nieuws, maar ik vind hem gewoon super. Ook hoe hij opkomt voor de sport en iedereen meetrekt, in dat opzicht is hij echt een voorbeeld. Met het racen zelf natuurlijk ook. Het inhalen en verdedigen, laat hij er allemaal zo makkelijk uit zien - dat is echt indrukwekkend. Dus zowel op als naast de baan een voorbeeld.

Hij spreekt zich nu ook uit in het racismedebat. Hoe kijk jij daartegenaan?

Tja, ik heb me daar persoonlijk niet echt over uitgesproken. Ik vind ook niet dat ik dat per se moet doen. Ik krijg wel veel berichtjes van mensen die zeggen dat ik me wél moet uitspreken, omdat ik een groot bereik heb. Ik begrijp dat wel, al ligt die keuze uiteindelijk bij jezelf. Ik ben het overigens wel met iedereen eens [die tegen racisme is], maar heb het gevoel dat ik er niet genoeg verstand van heb om er van alles over te zeggen. Ik heb het zelf nooit meegemaakt en weet niet wat die andere mensen voelen. Dus ik wil me daar gewoon niet teveel over uitspreken.

Over deze kijkersvraag wil je jezelf waarschijnlijk wel uitspreken: hoe haalbaar acht jij de Formule 1 nog?

Zeker haalbaar. Al wordt de kans daarop natuurlijk wel ieder jaar ietsje kleiner. Maar ik moet er gewoon op ingesteld zijn dat het nog gaat lukken. Dat is en blijft zeker mijn doel. Ik denk dat iedereen wel kan inschatten dat de kans op F1 niet supergroot is, maar goed: er is wel een kans. En die kans is voor mij groot genoeg om er vol voor te gaan.

Hoe moet dat traject richting de Formule 1 worden ingericht? Is dat dit jaar top-drie in het F3-kampioenschap en dan volgend jaar doorstromen naar de Formule 2?

Ja, absoluut. Volgend jaar moeten we zeker naar de Formule 2. Dat is wel echt een must als ik door wil stromen. Het is lastig om een heel toekomstplan te verzinnen, maar idealiter is het: nu een goed jaar in de Formule 3 draaien, hopen dat ik een aantal partners kan binden en dan door naar de Formule 2. Vanaf dan, in de Formule 2, moeten we natuurlijk kijken hoe het verdergaat.

En die promotie naar de Formule 2 hè, is dat binnen MP Motorsport al besproken? Dat je binnen dat team de promotie kunt maken?

Ja, absoluut. Als ik de overstap maak, dan wil ik dat echt met MP Motorsport doen. Dus dat is voor mij wel duidelijk.

Nog een kijkersvraag, als we toch even over de Formule 1 dromen: wat lijkt jou een mooi team om je F1-carrière bij te beginnen?

Haha, dat is een goede vraag. Die kreeg ik laatst ook, al weet ik niet meer wat ik toen heb gezegd. Maar als ik nu bedenk wat een goed team voor mij is, dan zou het Toro Rosso of tegenwoordig AlphaTauri zijn. Je moet niet gelijk bij een topteam beginnen. Ik denk dat het beter is – zoals de meesten dat hebben gedaan – om onderaan te beginnen en dan te kijken hoe het gaat.

Ik vind het wel grappig dat je AlphaTauri noemt, want dat zou toch weer via Helmut Marko en Red Bull moeten lopen – terwijl die jou eerder aan de kant hebben gezet. Is de deur nog niet dicht?

Dat is natuurlijk nog steeds mijn kortste lijntje naar de Formule 1. Dus als het ooit zou gebeuren, zou dat best logisch zijn als eerste stap is. Die deur is zeker niet dicht voor mij, die staat nog op een kier.

Een kijker reageert ondertussen ook en stelt voor om bij Haas te beginnen. Is dat wat?

Haas? Nou ja, dan heb ik wel een leuke teambaas met Guenther Steiner. Op zich wel leuk, alleen qua performance waren die wel wat zwakker. Des te langer ze reden, des te zwakker ze werden. Dus nee, dat zou niet meteen de eerste keuze zijn.

Nog een kijkersvraag: welk circuit ligt jou het best?

Ik zal maar niet Macau zeggen, want dat ligt een beetje voor de hand. Maar als ik eerlijk ben, vind ik de Red Bull Ring echt een superleuk circuit. Sochi ligt me ook goed, al staat die baan voorlopig niet op de kalender. En Spa natuurlijk, die blijft altijd hoog in het lijstje staan.

Kan het nieuwe Zandvoort ook in dat lijstje komen?

Die zou er zeker bij kunnen ja, dat zeg je goed. Als ik er volgend jaar in de Formule 2 race, dan ben ik benieuwd hoe het zal gaan. Of ik al op de nieuwe baan heb gereden? Ja, dat was wel supergaaf. Die bocht drie is nu een blinde bocht geworden. Ik moet wel zeggen dat er minder is veranderd dan gedacht. Heel veel van de baan is hetzelfde gebleven, wat ik overigens wel tof vind. Daardoor blijft het een beetje old school.

Je noemde de Red Bull Ring al. Bijkomende factor is dat coureurs straks wat roestig zullen zijn na maanden zonder actie. Verwacht jij ook meer crashes, actie en chaos in F3?

Crashes weet ik niet. Of juist wel of juist niet, omdat iedereen extra voorzichtig zal zijn. Maar die crashes zullen er in mijn klasse eerder zijn dan in de Formule 1, bij ons gaat het toch om jongere mensen. En het is ook nog eens zo: wij hebben maar drie kwartier training, veel minder dan de Formule 1. Dus dat wordt aanpoten, al vind ik dat persoonlijk juist fijn. Des te minder training des te beter voor mij. Ik zit voor mijn gevoel redelijk snel op de limiet, dus in dat opzicht is het een voordeel.

Tot slot, als we jou over drie weken weer zouden bellen. Wanneer ben jij dan tevreden over dat eerste raceweekend, met een podium?

Ja, dan ben ik zeker tevreden. Dat zou wel lekker zijn, een bekertje mee naar huis nemen. Daar gaan we voor en ik denk dat het ook haalbaar is. Ik vind de Red Bull Ring een leuke baan en het team is gemotiveerd. En nu we het er zo over hebben, krijg ik er zelf ook alleen maar meer zin in.

VIDEO: Het volledige interview via Instagram met Richard Verschoor