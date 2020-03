Verschoor hoopvol na F3-test: "Momentum van Macau meenemen"

Wie denkt aan een autosportevenement of een test in Bahrein, komt al snel uit bij dat ene woord. Juist: coronavirus. In het Midden-Oosten zijn al meerdere sportevenementen afgelast, waardoor de vraag opkomt wat Verschoor allemaal heeft beleefd op zijn weg naar het Bahrain International Circuit. "Nou, dat viel eigenlijk best mee hoor", reageert hij desgevraagd tegenover Motorsport.com. "We werden op het vliegveld wel getest, ook omdat er Italianen bij ons op de vlucht zaten. We moesten daarvoor wat vragen beantwoorden, speeksel afgeven en vervolgens drie uur wachten op de uitslag. Maar verder heb ik er in het hele land helemaal niks van gemerkt, nul."

Verschoor ziet persoonlijk dan ook niet meteen problemen voor de Formule 1-race die voor 22 maart op het programma staat. "Alleen de situatie met alle Italianen blijft natuurlijk wel afwachten, want daar doen ze vrij moeilijk over. Maar goed: ik heb het zelf niet in de hand, niemand eigenlijk. Dus dat moet de FIA maar beslissen." Dan gaan we maar snel over naar zaken die Verschoor wel zelf in de hand heeft: het racen. Na een winter waarin andermaal de zoektocht naar financiële middelen centraal stond, heeft Verschoor eindelijk duidelijkheid. En stabiliteit ook. Hij komt in 2020 weer met MP Motorsport uit in het FIA Formule 3-kampioenschap.

Voortekenen beter dan een jaar geleden

Na enkele GP3-races in 2018 begint hij deze maand - ook in Bahrein - aan zijn tweede volledige seizoen in de opstapklasse. Het moet een seizoen worden om te oogsten, zijn ervaringen van een wisselvallig 2019 moeten daarbij helpen. Het goede nieuws is: de voortekenen van de test zijn goed. "Ja, heel positief. We staan erbij, in dat opzicht ben ik ook blij dat we op het laatst nog even onze pace hebben laten zien", doelt Verschoor op zijn P5 in de gecombineerde tijdenlijst. "Verder gingen onze long runs ook supergoed. Je weet natuurlijk nooit wat de anderen doen qua banden en DRS-gebruik, maar daarom moeten we gewoon op onszelf focussen. In dat opzicht ben ik zeker tevreden."

Het vertrouwen is dus aanwezig om een beter seizoen af te werken dan het voorgaande. Verschoor wil structureel in de bovenste regionen meedoen en weet dat goede kwalificaties daarvoor een absolute must zijn. In het competitieve F3-veld kan een tiende verschil namelijk al meerdere startposities schelen en dat maakt de race vele malen complexer. "Ik mik daarom op top-vijf in de kwalificaties. Ik denk dat we in de race best goed zijn, het wordt dus belangrijk om er ook in de kwalificaties constant bij te zitten." Vorig jaar lukte dit slechts met horten en stoten. Maar dat neemt niet weg dat ditmaal Verschoor met meer vertrouwen naar de ouverture van het F3-seizoen toewerkt.

Macau-zege geeft vertrouwen

"Het ziet er nu wel een stukje beter uit dan vorig jaar ja, dat is aan alles wel te zien. Ik ben mentaal bijvoorbeeld iets beter voorbereid en intern zijn er ook wat kleine aanpassingen doorgevoerd. Zo heb ik een andere engineer dan vorig jaar. Het gaat niet om grote veranderingen, maar alles is net iets anders ingedeeld. En dat voelt gewoon goed aan." Dat goede gevoel betreft ook zijn nieuwe teamgenoten. Zo heeft hij met Bent Viscaal een Nederlander aan zijn zijde gekregen bij MP. "Je kunt altijd wel van elkaar leren. Ik denk ook dat we elkaar als teamgenoten moeten helpen. We hebben vorig jaar natuurlijk een lastig jaar gehad en moeten er dus samen voor zorgen dat we er ditmaal wel vanaf het begin bij staan. Je kunt elkaar dus maar beter helpen dan beconcurreren."

Ook individueel ziet de wereld er iets anders uit dan een jaar geleden. Meer concreet heeft dit te maken met zijn glorieuze zege in Macau. "Dat heeft mij sowieso meer vertrouwen gegeven. Ik moet dat nu meenemen naar het komende seizoen. Ik ben er voor mijn gevoel in ieder geval klaar voor." Dan rest alleen nog de vraag op wie Verschoor zijn pijlen richt. Wie zijn de voornaamste tegenstanders? "Ik denk dat Jake Hughes van HWA wel een grote kandidaat zal zijn. Maar die rijdt ook al lang in deze klasse, dus dan is het logisch dat hij snel is. En verder denk ik dat Hitech en Prema wel weer sterk zijn, die Dennis Hauger is volgens mij ook wel een goeie. Red Bull heeft hem natuurlijk niet voor niks opgepikt." Maar ach: in Macau liet Verschoor toch ook al meerdere Red Bull-junioren achter zich, waarom dan niet nogmaals in 2020? De potentie is er in ieder geval en het vertrouwen ook. Aan Verschoor en MP om het vanaf vrijdag 20 maart in de praktijk te brengen.

Video: De bijzondere zegetocht van Verschoor in Macau