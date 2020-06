Verschoor: Dit jaar top-drie in Formule 3, volgend jaar Formule 2

Verschoor maakte eind 2018 een veelbelovende entree in de Formule 3 - toen nog GP3 - met onder meer een podium in Sochi. Het vervolg moest in 2019 komen, maar dat bleek een stuk lastiger. De ontwikkeling ging gepaard met horten en stoten. In het reguliere seizoen bleek de kwalificatie een struikelblok, al liet Verschoor zijn klasse na het seizoen alsnog zien met een onverwachte zege in Macau. Voor 2020 is het doel helder: dat momentum meenemen en vooral constanter presteren.

Strijden met ART en Prema: de top-drie als doel

Het moet dit jaar leiden tot een fraaie klassering in het F3-kampioenschap, waarin hij namens MP zijn tweede volledige seizoen afwerkt. "Ik ben pas echt tevreden als we in de top-drie van het kampioenschap staan", zegt Verschoor tijdens de Instagram Live met Motorsport.com. "Ik kan wel zeggen dat ik kampioen wil worden en dat wil ik natuurlijk ook, maar ik denk dat de top-drie realistisch is. Vergeleken met vorig jaar hebben we het dan al heel goed gedaan."

Het klinkt behoorlijk optimistisch: de MP-coureur moet daarvoor wekelijks strijden met de rivalen van ART en Prema, toch twee toonaangevende teams in de juniorklassen. "Ja, maar als je iets wilt bereiken dan moet je dat op een gegeven moment toch", countert de coureur uit Benschop. Het vertrouwen wordt gesterkt door enkele interne veranderingen bij MP. Niet alleen heeft Verschoor met Bent Viscaal een landgenoot als teammaat, ook achter de schermen zijn er dingen veranderd. "Binnen het team hebben bepaalde mensen een andere positie gekregen en zijn er nieuwe mensen aan het team toegevoegd. Dat zijn veranderingen die straks echt het verschil gaan maken. Of de structuur nu helemaal staat zoals ik graag wil? Ja, honderd procent."

De volgende stap: promoveren naar de Formule 2

Aan de randvoorwaarden zou het dus niet meer moeten liggen en aan de ambitie van Verschoor evenmin. Ook voor de langere termijn zijn die ambities behoorlijk uitgetekend: Verschoor wil volgend jaar in de Formule 2 rijden, als dat financieel tenminste haalbaar blijkt. "Absoluut. Volgend jaar moeten we zeker naar de Formule 2. Dat is echt een must als ik door wil stromen. Het is lastig om nu een heel toekomstplan te verzinnen, maar idealiter is het: een goed jaar in de Formule 3 draaien, hopen dat ik een aantal partners kan binden en dan door naar de Formule 2." Binnen MP Motorsport is er ook al over zo'n promotie gesproken. "Als ik de overstap maak, dan wil ik dat echt met MP doen. Dat is voor mij wel duidelijk."

Wie Formule 2 zegt en nog iets verder droomt, komt al snel uit bij een trapje hoger: de koningsklasse. Ziet Verschoor dat nog als een haalbaar doel? "Zeker haalbaar. Al wordt de kans daarop natuurlijk wel ieder jaar ietsje kleiner", weet de inmiddels 19-jarige piloot. "Maar ik moet er gewoon op ingesteld zijn dat het nog gaat lukken. Dat is en blijft mijn doel. Ik denk dat iedereen wel kan inschatten dat de kans op F1 niet supergroot is, maar goed: er is wel een kans. En die kans is voor mij groot genoeg om er vol voor te gaan."

Als een kijker vervolgens vraagt bij welk team Verschoor zijn F1-carrière wil beginnen, kan hij een glimlach niet onderdrukken: "Ha, dat is een goede vraag. Als ik nu bedenk wat een goed team voor mij is, dan zou het toch Toro Rosso of tegenwoordig AlphaTauri zijn. Je moet niet gelijk bij een topteam beginnen. Ik denk dat het beter is om – zoals de meesten dat hebben gedaan – onderaan te beginnen en dan te kijken hoe het gaat." Dat antwoord is enerzijds opmerkelijk, aangezien Verschoor tot het opleidingsprogramma van Red Bull behoorde maar eind 2017 aan de kant werd gezet. Is die deur dan niet dicht? "Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds mijn kortste lijntje naar de Formule 1. Dus als het ooit zou gebeuren, dan zou dat best logisch zijn als eerste stap is. Die deur is zeker niet dicht voor mij, die staat nog op een kier."

VIDEO: Het volledige Instagram Live-interview met Richard Verschoor