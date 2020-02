Verschoor en MP Motorsport maken plannen voor 2020 bekend

Verschoor reed in 2019 zijn eerste volledige seizoen in de FIA Formule 3 bij MP Motorsport. De coureur uit Benschop beleefde een moeizaam begin van het jaar doordat met name de kwalificaties niet lekker liepen. In het Italiaanse Monza kreeg hij echter de smaak te pakken: Verschoor kwam twee keer als vierde aan de finish op de hogesnelheidspiste en eindigde daarna ook beide races in Sochi in de punten. Het absolute hoogtepunt moest toen echter nog komen: op 17 november 2019 schreef Verschoor op fraaie wijze de prestigieuze Grand Prix van Macau op zijn naam.

Voor 2020 hoopte Verschoor aanvankelijk de stap naar de Formule 2 te maken, maar uiteindelijk is gekozen voor nog een jaar in de Formule 3. Dat hij inmiddels al wat ervaring heeft in het kampioenschap, momenteel in zeer goede vorm steekt en doorgaat bij hetzelfde team, moet het fundament vormen voor een zeer succesvol F3-seizoen. “Ik ben blij dat ik samen met MP Motorsport en TeamNL mag doorgaan in de FIA Formule 3”, laat Verschoor, die dus ook lid is gebleven van het talentenprogramma van de KNAF, weten. “Vorig jaar hadden we in de tweede helft van het seizoen een stijgende lijn te pakken, met aan het slot die grandioze zege in Macau, waar alles klikte. Die lijn wil ik in 2020 doorzetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik voorin kan meestrijden."

Met de bekendmaking van Verschoor heeft MP Motorsport de line-up voor het FIA Formule 3-seizoen 2020 compleet. De formatie uit Westmaas kondigde donderdag de komst van de Oostenrijker Lukas Dunner aan, nadat vorige week al Bent Viscaal was gepresenteerd. In de Formule 2 rijdt MP Motorsport dit jaar met de Japanner Nobuharu Matsushita en de Braziliaan Felipe Drugovich.

Video: Verschoor wint de Grand Prix van Macau