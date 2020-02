Red Bull-talent Crawford naar Van Amersfoort Racing

Crawford eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats in het USF2000-kampioenschap en komt nu met steun van Red Bull naar Europa. Hij rijdt aankomend seizoen onder de vleugels van Frits van Amersfoort in het Duitse en Italiaanse F4-kampioenschap. Eerder werd Jonny Edgar al toegevoegd aan het programma van Red Bull, de 15-jarige Brit rijdt hetzelfde programma als Crawford.

De Oostenrijkse formatie heeft ook de plannen van de andere junioren bekendgemaakt. Het was al duidelijk dat Juri Vips voor Team Mugen in Super Formula zou gaan rijden. De rappe Est jaagt op zijn laatste punten voor de F1-superlicentie. Yuki Tsunoda, die ook tot het Honda-programma behoort, werd reeds aankondigd bij Carlin in de Formule 2.

Liam Lawson blijft komend seizoen in de Red Bull-opleiding en begint aan een tweede seizoen in het FIA Formule 3-kampioenschap. De coureur verkast van MP Motorsport naar Hitech Grand Prix. De 2019-kampioen van de Toyota Racing Series verdedigt volgende maand ook zijn titel in dat kampioenschap.

Lawson krijgt de Noorse coureur Dennis Hauger als teamgenoot bij Hitech. De winnaar van het Italiaanse F4-kampioenschap blijft eveneens onderdeel van de Red Bull-opleiding, dat geldt ook voor Jack Doohan. De zoon van Grand Prix-legende Mick Doohan rijdt komend seizoen in de Formule 3 voor HWA.

Met medewerking van Jack Benyon

Voorlopige FIA F3-grid voor 2020: