Prema presenteert eerste naam voor komend F3-seizoen

De 18-jarige Amerikaan werkte tot aan de Formule 3 een veelbelovende carrière af, maar zijn debuutseizoen in die opstapklasse verliep moeizaam. Sargeant had moeite zich aan te passen op de wagen van Carlin en scoorde slechts vijf punten. Daarmee eindigde hij op de negentiende plaats in het kampioenschap. De doorbraak kwam pas na het seizoen toen Sargeant een podiumfinish scoorde in de straten van Macau.

Met een overstap naar Prema hoopt Sargeant zijn carrière weer op de rit te krijgen. “Ik vind het schitterend dat ik in 2020 voor Prema mag racen”, zei hij. “Ze waren dominant dit seizoen en het is voor mij een geweldige kans dat succes komend jaar door te zetten. De test in Valencia hebben we reeds gehad en dat ging heel erg goed. We hebben al goede tijden gereden en de samenwerking verliep uitstekend. Mijn doel voor 2020 is om mezelf te verbeteren, uiteindelijk hoop ik Prema aan de titel te helpen.”

Prema werkte een formidabel seizoen af in de Formule 3. Het teamkampioenschap werd vier races voor het einde van het seizoen al binnengehaald, de drie coureurs Robert Shwartzman, Marcus Armstrong en Jehan Daruvala eindigden op de eerste drie plaatsen in het klassement voor de rijders.

Naast Sargeant kwamen Eurocup-kampioen Oscar Piastri, Formula Regional European-kampioen Fredrik Vesti, Enzo Fittipaldi en Enaam Ahmed voor de renstal in actie tijdens de test. De Italiaanse renstal hoopt binnen enkele weken de andere coureurs bekend te maken.