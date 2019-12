MP-teambaas: “Macau-zege geeft Verschoor een gigantische boost”

“Voor ons was het de allereerste keer in Macau”, blikt teammanager Dorsman tegenover Motorsport.com terug op het bezoek aan het vermaarde stratenparcours. “We waren daar als team nog niet eerder geweest en onze rijders hadden er ook nog nooit gereden. Dus het was aan het begin wel even uitzoeken hoe het daar allemaal werkt. Het gaat daar natuurlijk net even wat anders dan anders. Maar we hebben natuurlijk genoeg ervaring op stratencircuits - van Marrakesh tot Pau en Monaco - dus in dat opzicht was Macau ook weer niet heel erg nieuw.”

Dorsman kon zelf niet aanwezig zijn bij het prestigieuze evenement, maar volgde de actie via de livestreams en stond via de app en de nodige telefoontjes in nauw contact met het team ter plaatse. "Het waren korte nachten", aldus Dorsman, die op locatie vervangen werd door de Brit Jeremy Cotterill. "Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat het ter plekke allemaal goed geregeld is." Lachend: "Dat lijkt aardig gelukt, dus ik blijf voortaan maar thuis!"

“Supergoed”, zo noemt Dorsman de prestatie van Verschoor. “We gingen er niet heen met het idee van: die race gaan we wel even winnen. Dus dat was een leuke verrassing. Maar het was ook zeker geen geluk. Richard heeft daar op eigen kracht gewonnen. Dat hele weekend heeft hij het gewoon fantastisch gedaan. Vanaf de eerste vrije training zat hij erbij. Hij zat altijd in de top-vijf.” Verschoor begon als vierde aan de Grand Prix van Macau en werkte zich in de eerste ronde op naar plaats twee. “Zijn start was gewoon mega, maar zijn herstart na de safety car was helemaal fantastisch. Wat hij daar deed, was ongelofelijk”, aldus Dorsman. Verschoor greep de leiding door buitenom Red Bull-junior Juri Vips te verschalken. “Dat was echt een mooie inhaalactie. Iedereen had het na afloop ook over die move.”

Na de zege in Macau stonden Verschoor en MP Motorsport volop in de spotlight. “Eerlijk gezegd heb ik schromelijk onderschat wat een overwinning in Macau teweegbrengt”, zegt Dorsman. “Dat is echt bizar. Wat er allemaal over ons en over Richard heen is gekomen, is niet normaal. We hadden er van tevoren nooit over nagedacht, maar inmiddels weten we wat het doet!” Op de vraag hoe het kan dat Verschoor in Macau echt een topweekend heeft, terwijl het er tijdens veel andere Formule 3-weekenden afgelopen jaar niet helemaal uitkwam, antwoordt Dorsman: “Dat is een goede vraag. We hebben met Richard niet het makkelijkste jaar gehad. Dat had diverse redenen, die we beide kennen. Ik denk echter dat het belangrijk is dat je als team en rijder altijd vooruit blijft kijken. Als je terugkijkt op het afgelopen seizoen, dan zie je dat het weekend in Spa het omslagpunt was. Vanaf dat moment ging het beter en beter. Hij kreeg steeds meer vertrouwen en in Macau was dat goed te zien: het vertrouwen spatte er vanaf. Dat geeft de burger wel moed voor volgend seizoen, waar Richard dan ook mag rijden. Deze overwinning zal hem een gigantische boost hebben gegeven.”

Mooie toekomst

Verschoor heeft herhaaldelijk aangegeven in 2020 graag de stap naar de Formule 2 te maken, maar dat dit financieel lastig is. “Natuurlijk”, snapt Dorsman de wens van de coureur uit Benschop. “En hij zou nog liever naar de Formule 1 willen! Ik moet zeggen dat Richard zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld heeft als coureur en als persoon en dat hij een realistisch toekomstbeeld heeft voor zichzelf. Hij heeft goede stappen gezet op mentaal vlak en qua hoe professioneel hij is. Ik denk dat er een hoop rijders zijn die een voorbeeld aan hem kunnen nemen. Ik moet hem complimenteren voor hoe hij nu bezig is en ik weet zeker dat hier iets moois uit voort zal vloeien.”

Verschoor zou de stap naar de Formule 2 bij voorkeur maken bij MP Motorsport, het team waar hij al sinds het begin van zijn autosportcarrière over de vloer komt. Tijdens de testdagen in Abu Dhabi kwam Verschoor niet in actie voor het Nederlandse team. Dorsman geeft echter te kennen wel met de Macau-winnaar in gesprek te zijn over een overstap naar de laatste klasse voor de Formule 1. “Absoluut”, bevestigt hij op de vraag of er gesprekken met Verschoor gaande zijn over een F2-avontuur bij de formatie uit Westmaas. “Hij staat nu voor de keuze of hij de stap maakt naar de Formule 2, waar hij opnieuw een leerjaar tegemoet gaat, of doorgaat in de Formule 3 of een soortgelijke klasse en voor een oogstjaar gaat. Dat zijn de twee opties voor hem. Het is nu eerst aan hem om een keuze te maken.” Volgens Dorsman is een tweede seizoen in de Formule 3 geen heel gekke beslissing. “Als je wint, sta je volop in de schijnwerpers. Dan heeft Richard nu, en eerder in zijn carrière, aan den lijve ondervonden. Misschien is het een goed idee om dat momentum nog verder op te bouwen.”

Voor een seizoen in de Formule 2 dienen coureurs een aanzienlijk groter budget mee te brengen dan voor een jaar in de F3. Verschoor gaf eerder dit jaar tegenover Motorsport.com toe dat het niet eenvoudig is om de benodigde middelen voor een Formule 2-zitje bijeen te krijgen. Dorsman hoopt dat het succes in Macau Verschoor een handje helpt. “Richard heeft laten zien dat hij wel wat support verdient als het gaat om sponsors en partners. Met het huidige autosportklimaat in Nederland moet dat toch mogelijk zijn, als je kijkt naar al dat oranje langs de circuits. Er zullen toch ook bedrijven zijn voor wie een samenwerking met Max Verstappen misschien niet is weggelegd en die zich wel zouden willen committeren aan ander mooi Nederlands racetalent. En dan kom je natuurlijk uit bij iemand als Richard en andere opkomende jongens als Tijmen van der Helm, Glenn van Berlo en Kas Haverkort. Dat zijn allemaal coureurs waar bedrijven zich ook best achter mogen scharen. Die jongens presteren fantastisch en verdienen het om door het bedrijfsleven gesteund te worden.”

