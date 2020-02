MP Motorsport bevestigt tweede rijder voor FIA F3

De snelle Formule 3-bolide is niet helemaal nieuw voor Dunner: in november 2019 startte hij al in dienst van MP in Macau. Komend jaar krijgt hij een heel seizoen de tijd om zich in de talentenklasse te bewijzen. Eerder maakte de formatie uit Westmaas al bekend dat Bent Viscaal in 2020 terugkeert bij het team.

"Het voelt goed om terug op het oude nest te zijn", zei Dunner bij zijn terugkeer in het team waarmee hij in 2017 zijn autosportdebuut maakte. "Ik kan me geen betere omgeving bedenken voor mijn promotie naar de FIA F3, want ik heb goede herinneringen aan mijn seizoen Formule 4 met MP drie jaar geleden. Ik ben ervan overtuigd dat ik samen met Bent een stempel kan zetten op de FIA F3, en ik hoop in mijn debuutseizoen te leren van de ervaring die hij al heeft in deze klasse.”

"Het is me een waar genoegen om Luki weer in ons team welkom te heten", zei MP's teammanager Sander Dorsman. "In de twee seizoenen erna heeft hij zich uitstekend ontwikkeld. Ik weet zeker dat hij daarom een aanwinst zal zijn voor ons F3-team. Met Bent en Lukas krijgt onze F3-bezetting voor 2020 goed vorm. Ik kan niet wachten om met de jongens het circuit op te gaan!”