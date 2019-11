Lundgaard ook snelste op tweede dag F3-test Valencia

Lundgaard ging ook op zondag al aan de leiding, maar toen reed hij zijn snelste tijd in de middag. Maandag was het anders, de Renault-junior noteerde na een uur in de eerste sessie al een 1.20.860 en dat bleef de snelste tijd van de dag. Lorenzo Colombo was anderhalve tiende langzamer dan de coureur en voerde daarmee het veld voor MP Motorsport aan. Yuki Tsunoda eindigde als derde namens Hitech Grand Prix, de Red Bull-junior komt volgende maand in Macau in actie met Jenzer Motorsport.

David Beckmann noteerde de vierde tijd voor Trident Racing, Sebastian Fernandez eindigde als vijfde voor Jack Doohan, zoon van voormalig 500cc-legende Mick. Theo Pourchaire, winnaar van het Duitse F4-kampioenschap, eindigde als zevende. Nadat hij zondag voor Carlin in actie kwam, reed hij maandag voor ART.

Linus Lundqvist eindigde op de achtste plaats voor HWA-coureur Jake Hughes en zijn ex-teamgenoot Bent Viscaal. De Nederlander komt tijdens de test in actie bij MP Motorsport.

Dinsdag wordt er ook nog getest op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Uitslag FIA Formule 3-test Valencia

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Yuki Tsunoda Hitech Grand Prix 1'21.428 40 2 Oscar Piastri Prema Racing 1'21.679 0.251 53 3 C.Lundgaard ART Grand Prix 1'21.694 0.266 45 4 Jack Doohan Hitech Grand Prix 1'21.771 0.343 42 5 Enaam Ahmed Campos Racing 1'21.773 0.345 40 6 S.Fernandez ART Grand Prix 1'21.788 0.360 44 7 Bent Viscaal MP Motorsport 1'21.810 0.382 51 8 D.Defrancesco Trident 1'21.826 0.398 48 9 Lukas Dunner MP Motorsport 1'21.896 0.468 28 10 Yu Kanamaru Campos Racing 1'21.918 0.490 41 11 Linus Lundqvist Campos Racing 1'21.975 0.547 43 12 Fabio Scherer HWA Racelab 1'22.005 0.577 50 13 Enzo Fittipaldi Prema Racing 1'22.084 0.656 54 14 Clément Novalak Carlin Buzz Racing 1'22.138 0.710 34 15 J.Hoggard Sauber Junior Team by Charouz 1'22.204 0.776 48 16 Jake Hughes HWA Racelab 1'22.211 0.783 33 17 David Beckmann Trident 1'22.219 0.791 37 18 Lorenzo Colombo MP Motorsport 1'22.227 0.799 47 19 Dan Ticktum Carlin Buzz Racing 1'22.252 0.824 37 20 David Schumacher Sauber Junior Team by Charouz 1'22.271 0.843 61 21 Simo Laaksonen HWA Racelab 1'22.272 0.844 56 22 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1'22.288 0.860 37 23 Frederik Vesti Prema Racing 1'22.346 0.918 54 24 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1'22.422 0.994 43 25 Igor Fraga Carlin Buzz Racing 1'22.513 1.085 43 26 F.Malvestiti Jenzer Motorsport 1'22.663 1.235 36 27 Charles Leong Jenzer Motorsport 1'22.711 1.283 41 28 Calan Williams Jenzer Motorsport 1'22.762 1.334 41 29 Olli Caldwell Trident 1'22.784 1.356 54 30 João Vieira Sauber Junior Team by Charouz 1'22.997 1.569 42

Daruvala to miss Macau

FIA Formula 3 Championship contender Jehan Daruvala has been ruled out of the Macau Grand Prix due to knee injury suffered in training.

The Indian driver, who finished third in the championship with Prema Racing, tweeted on Monday that he had undergone knee surgery and was starting his recovery, therefore missing the November 16-17 event.

The Prema team confirmed to Motorsport.com that discussions were underway to find a replacement for Daruvala at Macau, while the squad is currently taking part in the FIA F3 post-season test at Valencia.