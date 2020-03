Braziliaan Fraga toegevoegd aan Red Bull Junior Team

Fraga heeft zijn uitverkiezing te danken aan zijn goede optreden in de Nieuw-Zeelandse Toyota Racing Series. Hij won vier races en de titel in de competitie waarin in het verleden ook Lance Stroll en Lando Norris uitkwamen.

Fraga heeft enige ervaring met F3-wagens. Hij won in 2017 de F3 Brasil Light-serie en werd vorig jaar derde in het Europese F3-kampioenschap. Daarnaast is hij ook e-sporter: in 2018 won hij voor het e-team van McLaren (McLaren Shadow) de virtuele Formule 1-titel.

"Me aansluiten bij het Red Bull Junior-programma is erg belangrijk. Van jongs af aan droom ik er al van om Formule 1-kampioen te worden. Gedurende mijn carrière heb ik gezien hoe moeilijk dat is, maar ik heb nooit opgegeven. Nu ik Red Bull Junior ben, is mijn droom meer dan ooit tot leven gekomen. Het geeft me de motivatie om door te gaan", aldus Fraga.

Vorige week pakte Red Bull Racing al Jehan Daruvala op: ook hij gaat in de Formule 3 rijden.