Verschoor naar F3-podium op Red Bull Ring, Lawson wint

Verschoor ving de tweede F3-race van het eerste weekend in Oostenrijk aan vanaf de derde startpositie, nadat hij in de race op zaterdag achtste werd. Clement Novalak vertrok door de reversed grid vanaf pole-position en bij de start hield hij de leiding ook vast. Achter hem sloten David Beckmann en Liam Lawson aan, terwijl Verschoor terugviel tot de vierde positie. In eerste instantie bouwde Novalak een klein gaatje op ten opzichte van Beckmann, maar al in ronde 3 pakte de Duitser tijd terug. Een ronde later volgde de aanval op de leiding en die slaagde voor Beckmann. Novalak counterde in de vijfde ronde, maar ging daarbij wijd in de derde bocht. Daardoor kon ook Lawson hem passeren.

Niet veel later ging Lawson ook voorbij aan Beckmann, waardoor hij de leiding in handen kreeg. De Nieuw-Zeelander, die onderdeel is van het opleidingsprogramma van Red Bull, wist aanvankelijk nog geen gaatje te bouwen: de top-tien zat binnen binnen drie seconden. Uiteindelijk slaagde Lawson toch in zijn opzet, waarna de strijd om P2 losbarstte. Novalak ging in ronde 11 voorbij aan Beckmann, maar de Duitser wist wel succesvol te counteren bij Verschoor. Na een korte Virtual Safety Car, veroorzaakt door de stilgevallen Alex Peroni, ging de Nederlander in ronde 13 alsnog voorbij aan Beckmann. Drie ronden later moest ook Novalak eraan geloven, waardoor Verschoor op de tweede positie lag.

In de laatste acht ronden leek er een strijd te gaan ontstaan tussen Lawson en Verschoor. De coureur van MP Motorsport was sneller dan zijn concurrent van Hitech GP, maar een safety car-periode na 20 ronden voorkwam een echte strijd. Met nog twee ronden te gaan werd de race nog eenmaal op gang getrokken, maar zonder DRS bleek een aanval onmogelijk voor Verschoor. Daardoor moest hij genoegen nemen met de tweede plek, achter winnaar Lawson. Het derde plekje op het aangepaste podium op de Red Bull Ring ging naar nieuwkomer Novalak.

David Beckmann kwam namens Trident als vierde over de finish, gevolgd door teamgenoot Lirim Zendeli en Prema-coureur Frederik Vesti. Alexander Smolyar werd zevende, gevolgd door Oscar Piastri, de winnaar van de eerste race, terwijl Enzo Fittipaldi en Max Fewtrell de laatste punten pakten. Bent Viscaal deed de hele race mee om de punten en reed lang rond op de negende positie, maar in de slotfase viel de tweede Nederlander van MP Motorsport terug naar de elfde positie.