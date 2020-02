FIA Formule 3 past format en puntensysteem aan

De FIA F3 past al jaren een systeem toe waarbij de top-acht van de eerste race worden omgedraaid op de startgrid voor de tweede race. De nummer acht van de eerste race krijgt zo dus de pole in handen, de winnaar start als achtste. In die tweede race scoort enkel de top-acht punten.

Dat systeem wordt aangepast voor het aankomende seizoen. Vanaf 2020 wordt de volledige top-tien omgekeerd voor de grid van de tweede race, dat zijn dus alle rijders die in de eerste race in de punten zijn geëindigd. Voor die tweede reverse-grid race krijgt voortaan de volledige top-tien punten volgens het schema 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Dat vervangt het huidige systeem met punten voor de top-acht: 15-12-10-8-6-4-2-1.

De F3 stelt dat de grote omvang van de grid met dertig rijders het nodig maakt om meer punten uit te delen. "Door de startgrid van dertig rijders is het al een hele prestatie om in de top-tien te eindigen", stelt CEO Bruno Michel. "We vinden dat dat in beide races moet beloond worden en niet enkel in de eerste. Dat geeft meer rijders de kans om punten te scoren en het jaar af te sluiten met een betere weerspiegeling van hun prestaties."

Op de startgrid van 2020 zijn 27 van de 30 zitjes gevuld. Nederlander Bent Viscaal stapt in bij MP Motorsport. Het seizoen begint volgende in Bahrein als voorprogramma van de Formule 1. Ook het Formule 2-seizoen komt dan op gang.