Piastri overleeft botsing voor zege bij F3-debuut, Verschoor P8

De eerste race in het voorprogramma van de Formule 1 na de corona-onderbreking begon zaterdagochtend op rampzalige wijze voor polesitter Sebastian Fernandez. De Spanjaard van ART Grand Prix kwam niet lekker van zijn plek en zag Lirim Zendeli en Oscar Piastri meteen langszij komen. Fernandez hoopte de tijd meteen goed te maken in de eerste bocht, maar kwam daardoor in aanraking met de Prema van Piastri. De polesitter kwam nog terug bij de pits, maar daar eindigde zijn race door een afgebroken achterwielophanging.

Piastri hield geen problemen over aan het incident en ging in de derde bocht zelfs aan Zendeli voorbij. Daarmee pakte de Australiër de leiding en meteen sloeg hij een gaatje naar Zendeli, die op zijn beurt snel onder druk kwam te staan van de tweede Prema van Logan Sargeant en de Campos van Alexander Peroni. Tot de zesde ronde hield de Trident-coureur stand, maar in bocht 4 kwam zowel Sargeant als Peroni aan hem voorbij. Zendeli kwam vervolgens onder druk te staan van de derde Prema van Frederik Vesti, en ook die positie wist de Duitser niet te behouden.

Aan het front verdedigde Piastri een voorsprong van ruim drie seconden ten opzichte van teamgenoot Sargeant. De Amerikaan wist het gat uiteindelijk nog te dichten tot ruim anderhalve seconde, maar een zege op de nationale feestdag van de Verenigde Staten zat er niet in. Rookie Piastri debuteert dus met een zege in de FIA Formule 3 en op het podium kreeg de Renault-junior gezelschap van Sargeant en Peroni, die zijn terugkeer in de F3 na zijn horrorcrash op Monza in 2019 opluisterde met een derde plaats. Vesti bleef de nummer vier, gevolgd door Zendeli en Red Bull-junior Liam Lawson. David Beckmann werd zevende.

Op de achtste plek was Richard Verschoor de beste Nederlander. Na de start klom de coureur van MP Motorsport even op naar de zesde positie, maar die kon hij niet vasthouden door een klein foutje in bocht 4. Lawson en Beckmann kwamen aan Verschoor voorbij en daarna bleek een inhaalactie onmogelijk. Wel bleef de Nederlander Alexander Smolyar en Clement Novalak voor, waardoor hij op P8 eindigde. Tijdens de sprintrace van zondag start Verschoor dan ook als derde. Clement Novalak start dan vanaf pole-position, nadat hij Bent Viscaal net van het lijf wist te houden voor P10 in de hoofdrace. De tweede Nederlander van MP Motorsport eindigde uiteindelijk net buiten de punten op de elfde positie.