F3-test Bahrein: Peroni snelste, Verschoor op P6 en Viscaal op P21

Richard Verschoor en Bent Viscaal komen in 2020 samen uit voor het Nederlandse MP Motorsport, waar zij gezelschap krijgen van de Oostenrijker Lukas Dunner. Het trio werkte in de afgelopen drie dagen een eerste gezamenlijke test af als teamgenoten en Verschoor wist daarbij qua rondetijd de beste indruk te maken. In de middagsessie op dinsdag reed de winnaar van de Grand Prix van Macau een 1.46.590, waarmee hij de zesde tijd van de testweek reed. Verschoor gaf iets meer dan vier tienden toe op de snelste tijd van Alex Peroni, die zijn 1.46.173 ook tijdens de laatste sessie reed.

De tweede Nederlander Viscaal zag zijn naam uiteindelijk op de 21ste positie van de ranglijst staan. Zijn snelste tijd van de week, een 1.47.124, reed hij al in de tweede sessie van de eerste testdag. Wel was Viscaal sneller dan zijn andere teamgenoot: Dunner reed dinsdagmiddag een 1.47.545 en was daarmee in de achterhoede te vinden tijdens de test op het Bahrain International Circuit.

Peroni was uiteindelijk dus de snelste man tijdens de test van de Formule 3. De Australiër keerde deze week terug in de auto na zijn horrorcrash tijdens een van de F3-races op Monza in 2019 en bleef met zijn snelste tijd Jake Hughes 27 duizendsten van een seconde voor. HWA bezette met Jack Doohan ook de derde positie op de ranglijst: hij gaf ruim een tiende toe op de tijd van Campos-coureur Peroni. Liam Lawson (Hitech Racing) en Logan Sargeant (Prema) voltooiden de top 5. Sophia Flörsch, de enige dame in het veld, reed de 24ste tijd op de gecombineerde ranglijst.

Uitslag Formule 3-test Bahrein: