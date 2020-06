Beckmann keert terug bij Trident, DeFrancesco vertrekt

Trident kondigde eerder dit jaar een line-up met Olli Caldwell, Lirim Zendeli en Devlin DeFrancesco aan. Nu heeft het team het verblijf van die eerste twee bevestigd en David Beckmann aan de line-up toegevoegd. DeFrancesco is om die reden zijn zitje bij de Italiaanse renstal kwijtgeraakt. “Ik ben erg gemotiveerd en blij terug te zijn bij Trident”, verklaarde Beckmann. “Dit team gelooft in mij en heeft mij in het verleden ondersteund bij het behalen van extreem positieve resultaten.”

Beckmann reed in 2018 ook al voor Trident tijdens het laatste jaar van de GP3, hij kwam halverwege het seizoen over van Jenzer Motorsport. Destijds was hij de vervanger van Alessio Lorandi, die op zijn beurt verkaste naar de Formule 2 om Santino Ferrucci te vervangen. De Duitse coureur won dat jaar nog drie races in dienst van Trident, maar maakte na de overstap richting ART Grand Prix in 2019 amper indruk. Hij eindigde slechts vier races in de punten en eindigde op de veertiende plaats in het kampioenschap.

Het Formule 3-seizoen begint volgende week op de Red Bull Ring. De juniorklasse is dit seizoen tijdens acht races het voorprogramma van de Formule 1.

Met medewerking van Jake Boxall-Legge