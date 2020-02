Viscaal keert terug bij MP Motorsport voor F3-seizoen 2020

Viscaal maakte in 2019 voor het eerst zijn opwachting in de officiële autosportladder onder de Formule 1. De 20-jarige coureur uit Albergen promoveerde daarvoor vanuit het Euroformula Open-kampioenschap en kreeg van HWA de kans om zich op een hoger niveau te tonen. Dit lukte, zoals je van een rookie mag verwachten, slechts met horten en stoten. Hij beleefde zijn hoogtepunt op Paul Ricard, waar hij de eerste race als vijfde afsloot. Daarna bleef Viscaal echter puntloos, met een vijftiende plek in het kampioenschap tot gevolg.

HWA liet in een eerder stadium al weten in 2020 voor een andere line-up te kiezen. Viscaal paste niet meer in die plannen en mocht dus uitkijken naar een ander onderkomen. Dat heeft hij tamelijk dicht bij huis gevonden, in eigen land. MP Motorsport neemt de jongeling weer aan boord voor het aanstaande seizoen. Het team uit Westmaas heeft daarmee de eerste van drie stoeltjes ingevuld.

Terugkeer op het oude nest

Viscaal keert daarmee overigens terug naar een bekende plek. In 2017 reed hij ook al voor MP, toen onder meer in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. "Het is fijn om voor mijn tweede seizoen in de FIA F3 terug te keren naar het oude nest", laat hij in een eerste reactie weten. "MP Motorsport heeft vorig jaar goede dingen laten zien in de FIA F3, met als hoogtepunt uiteraard de overwinning in de F3 World Cup in Macau. Die lijn wil ik samen met het team doortrekken. Ik kan niet wachten totdat we aan de eerste test kunnen beginnen."

Sander Dorsman, de teammanager van MP Motorsport, is eveneens verheugd met de terugkeer van Viscaal. "In 2017 hebben we samen prachtige resultaten geboekt in de Formule 4. In 2020 is het ons plan om net zo voortvarend voor de dag te komen als in ons eerste jaar van samenwerking. We kijken ernaar uit om weer een seizoen met Bent op te trekken."