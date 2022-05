Zwitsers verbod op circuitraces na bijna 70 jaar op de tocht

Een Zwitserse commissie voor Transport en Telecommunicatie heeft dinsdag met tien stemmen tegen drie ingestemd met een herziening van de verkeerswetten in Zwitserland. Onderdeel van het pakket veranderingen is ook het opheffen van het verbod op autosportraces op afgesloten circuits, dat al sinds 1955 geldt. Destijds werd het verbod ingesteld na een groot ongeluk tijdens de 24 uur van Le Mans, waarbij 84 toeschouwers om het leven kwamen. De Zwitserse overheid reageerde toen snel met een verbod.

Bijna 70 jaar wordt de deur voor een terugkeer van de autosport in Zwitserland dus weer geopend. Toch heeft het land de afgelopen jaren wel enkele autosportklassen kunnen verwelkomen. Zo racete de Formule E al in Bern en Zürich, terwijl er ook diverse rally’s gehouden worden op de openbare wegen. Vanwege de verbeterde veiligheidsvoorschriften op de circuits en voor coureurs, officials en fans maken de terugkeer van autosport in het Alpenland mogelijk, evenals de innovatieve mogelijkheden voor het laten racen van duurzame autosportklassen.

Het besluit van de commissie volgt op de goedkeuring die de Nationale Raad in maart 2022 al heeft gegeven voor de terugkeer van autosport in Zwitserland. Nu is het aan de gemeenteraden om toestemming te geven en de wederopstanding van het racen in Zwitserland kracht bij te zetten. Het is overigens nog niet helemaal zeker dat het verbod op autosport in Zwitserland verdwijnt, want een minderheid heeft zich ertegen uitgesproken. Zij stellen dat het racen met interne verbrandingsmotoren niet meer van deze tijd is.