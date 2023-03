Zoon FIA-president Ben Sulayem overleden na auto-ongeluk in Dubai

Nadat het treurige nieuws van het overlijden van Saif Ben Sulayem naar buiten kwam, heeft de internationale autosportfederatie FIA dit inmiddels bevestigd. De organisatie heeft besloten om geen verdere verklaring te versturen en geeft aan dat president Mohammed Ben Sulayem heeft gevraagd om het respecteren van zijn privacy.

Daar waar vader Ben Sulayem in het verleden succesvol rallycoureur was en inmiddels dus de president van de FIA is, heeft zijn zoon eveneens grote interesse gehad in auto's en autosport. Ben Sulayem junior heeft zelfs geprobeerd om zelf als coureur aan de slag te gaan. Zo reed hij in 2016-2017 mee in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten, waarin hij het opnam tegen onder meer toekomst F1-coureurs Logan Sargeant en Oscar Piastri. Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi werd Ben Sulayem meerdere keren zevende en achtste, maar hij besloot vervolgens om geen internationale carrière in de autosport na te streven.