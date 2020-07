Zanardi wordt de komende dagen uit coma gehaald

Zanardi, een viervoudig Paralympisch kampioen en tweevoudig kampioen in de Amerikaanse IndyCar, werd op 19 juni aangereden door een vrachtwagen terwijl hij met zijn handbike op pad was in Italië. Zanardi liep daarbij bijzonder ernstige verwondingen op aan het gezicht en aan het hoofd en onderging meerdere operaties in het universitair ziekenhuis van Siena.

De Italiaan bevindt zich sinds het ongeval van vier weken geleden in een kunstmatige coma. Op donderdag maakte het ziekenhuis bekend dat Zanardi stilaan uit die coma zal worden gehaald om te bekijken wat de volgende stappen zijn. "Het management deelt mede dat het progressief afnemen van de verdoving is begonnen. Daarna zal het enkele dagen duren om verdere evaluaties uit te voeren van de atleet, om enige voortzetting van zijn therapie en revalidatie toe te laten", klinkt het in een mededeling van het ziekenhuis.

"De patiënt blijft stabiel, maar zijn neurologische profiel blijft ernstig en de prognose blijft vertrouwelijk. Verdere informatie over de gezondheidstoestand van Alex Zanardi zal volgende week worden vrijgegeven in samenspraak met zijn familie."