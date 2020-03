Motorsport Network versterkt zich met Director of Digital Strategy

Jess McFadyen, gesitueerd in het kantoor in Londen, wordt verantwoordelijk voor de digitale strategie van de Racing-onderdelen van de organisatie, waaronder Motorsport.com (momenteel actief in 15 talen), GP Racing (’s werelds bestverkopende F1-magazine) en het Autosport-merk, dat in 2020 haar zeventigste verjaardag viert.

Jess komt over van Dennis Publishing, waar ze de leiding had over social media publisher WTF1. In deze rol was ze van doorslaggevend belang voor de razendsnelle groei van het merk van universiteits-zolderkamerproject tot een van de snelst groeiende motorsport media-partijen ter wereld.

Motorsport Network bereikt maandelijks meer dan 56 miljoen motorsport- en auto-enthousiastelingen in 205 landen wereldwijd. Jess speelt een belangrijke rol in de verdere uitbreiding van dit publiek.

Jess McFadyen: “Mijn carrière in de racerij begon bij Autosport.com dus dit voelt als thuiskomen. Sindsdien ben ik in staat geweest om mijn liefde voor de sport te gebruiken om echt in contact te komen met de fans door content te leveren die bij hen past. Het potentieel van deze enorm invloedrijke merken is een zeer interessant vooruitzicht. Dat, in combinatie met mijn passie, maakt dat ik niet kan wachten om nieuwe en onverslaanbare digitale concepten te ontwikkelen voor de racefans wereldwijd.”

James Dickens, Vice President of Editorial: “Dankzij haar passie voor het creëren van content waarbij de fan echt centraal staat, heeft Jess in de industrie snel naam gemaakt als een van de toonaangevende experts op het gebied van motorsport fan engagement. Ik kijk ernaar uit met haar samen te werken en onze digitale fanbase verder te laten groeien en te bedienen, en onze Racing-merken via nieuwe en bestaande kanalen te versterken.”