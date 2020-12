World Rally Championship lanceert eigen kanaal op Motorsport.tv

Londen, 4 december 2020 - Het FIA World Rally Championship (WRC) heeft voorafgaand aan de seizoensfinale op Monza de handen ineengeslagen met Motorsport Network voor de lancering van een dedicated Motorsport.tv kanaal.

Met dit eigen kanaal op het OTT-platform van Motorsport Network kan het kampioenschap de 56 miljoen maandelijke digitale gebruikers voorzien van de laatste nieuwsupdates en de meest spectaculaire video’s uit het WK Rally. Fans van over de gehele wereld kunnen al dit weekend genieten van unieke content rondom de ACI Rally van Monza.

Met beelden, updates, analyses en achtergronden tijdens alle evenementen van het WRC, waaronder de Rally van Monte Carlo, de Safari Rally in Kenia of de Rally van Japan, spreekt het kampioenschap zowel een bestaand als een geheel nieuw publiek aan. Het eigen kanaal is erop gericht om het wereldwijde bereik van het WRC uit te breiden en nieuwe, jonge fans enthousiast te maken voor de sport. De diverse publieksgroepen die Motorsport Network trekt middels de multi-channel publicaties positioneert het WRC perfect voor een enorme groep aan racefans en autoliefhebbers wereldwijd.

Het WRC is de nieuwste toevoeging aan Motorsport.tv, in navolging van onder meer Mercedes, NASCAR, BTCC en Audi. Dit bewijst de relevantie van Motorsport Network voor de industrie en toont de diversiteit in content die aangeboden wordt aan de gebruikers.

Jona Siebel, managing director WRC Promoter zei: “Het WRC is hard bezig haar digitale kanalen uit te breiden. Deze samenwerking brengt het drama en spektakel van het WRC naar de fanbase van Motorsport Network. Als zwaarste raceklasse ter wereld voor productiemodellen spreekt het WRC racefans aan met spectaculaire actiebeelden onder de lastigste omstandigheden. Deze samenwerking biedt WRC opnieuw een belangrijk platform om het digitale aanbod verder uit te breiden, naast ons bestaande WRC+ streamingplatform, de officiële social media-kanalen en WRC.com.”

James Allen, Motorsport Network’s President zei: “We zijn dolblij dat WRC nu een eigen kanaal heeft op Motorsport.tv. We beschikken al over een uitgebreid archief met historische WRC-content, met name uit het spectaculaire Groep B-tijdperk. We kijken ernaar uit samen te werken met zo’n populair kampioenschap en om hen te helpen nog meer en nieuwe volgers te bereiken. Motorsport.tv moet niet alleen een geweldig platform zijn voor rallyfans, maar voor alle racegekken.”

Teaser: de spectaculaire seizoensfinale in Monza