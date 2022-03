Winnaarsmentaliteit: documentaire over carrière jarige Gijs van Lennep

In 1999 werd Gijs van Lennep bij een verkiezing uitgeroepen tot de beste Nederlandse coureur van de 20ste eeuw en dat zegt veel over wat hij gepresteerd heeft in zijn carrière. Hij werd de eerste Nederlandse winnaar van de 24 uur van Le Mans, iets wat hij in 1971 voor elkaar kreeg en in 1976 herhaalde. Ook in de Formule 1 vestigde Van Lennep zijn naam door tijdens de Nederlandse Grand Prix van 1973 als eerste Nederlander een WK-punt te pakken. In datzelfde jaar wist hij ook de laatste editie van de beroemde Targa Florio te winnen.

Op 16 maart viert Van Lennep zijn tachtigste verjaardag en dat is een mooi moment om terug te blikken op zijn carrière. Ook documentairemakers Robin Bakkenes en Menno Sluimers zagen dat zo en dus hebben zij de coureur zelf, maar ook zijn broer David en autosportjournalist Mark Koense gesproken voor een korte documentaire over het leven van Van Lennep. Natuurlijk wordt er in Gijs van Lennep – Winnaarsmentaliteit gesproken over de successen op Le Mans, die hij met huidige Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko en veelwinnaar Jacky Ickx behaalde. Maar er valt veel meer te vertellen.

Zo is er in de documentaire ook aandacht voor het leven van Van Lennep buiten de circuits en het grote gevaar dat racen in de jaren 60 en 70 met zich meebracht. Verder wordt ook stilgestaan bij zijn carrière in de Formule 1. Van Lennep kwam tot acht starts in de koningsklasse van de autosport en scoorde daarin twee keer een punt, maar toch noemt hij zijn periode in de koningsklasse mislukt. De gesprekken leveren prachtige anekdotes op en ook voormalig minister-president Jan Peter Balkenende komt kort aan het woord.

De volledige, vijftien minuten durende documentaire Gijs van Lennep – Winnaarsmentaliteit is bovenaan deze pagina te zien.