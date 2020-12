VIDEO: Rondje Nordschleife in de sneeuw

De Nürburgring Nordschleife is in normale omstandigheden al een moeilijk te temmen beest, maar de 'Groene Hel' ziet er heel anders uit als het heeft gesneeuwd. En wat als je dan besluit om de formulewagen te pakken?

Instructeur Andy Gülden reed in 2012 een rondje Nordschleife terwijl het 16 graden vroor. Aangezien het tegenwoordig veel te warm is voor een witte kerst, grijpen we graag naar deze beelden terug.