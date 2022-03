VIDEO: Onboard mee over het gerenoveerde Spa-Francorchamps

Sinds het einde van het raceseizoen 2021 is er hard gewerkt aan de renovatie van Spa-Francorchamps. Het circuit is op de schop gegaan om de terugkeer van races met motoren mogelijk te maken en tegelijkertijd het circuit veiliger te maken. Het gros van de aanpassingen is inmiddels doorgevoerd en dat maakt het mogelijk om door middel van een onboardronde te kijken hoe de Belgische omloop er na de veranderingen bij ligt.

De eerste verandering is zichtbaar in La Source, de eerste bocht op Spa-Francorchamps. De enorme uitloopstrook bij het uitkomen van de bocht is vervangen door een grindbak, die direct naast de kerbstones begint. Iets verderop zijn de veranderingen aan Eau Rouge-Raidillon zichtbaar, met een sausage kerb aan de binnenkant van Eau Rouge en een uitgebreidere uitloopstrook met nieuwe tribune in Raidillon.

De terugkeer van de grindbakken is een thema dat ook op andere punten van Spa-Francorchamps een rol speelt. In Les Combes en Bruxelles is aan de buitenkant een nieuwe grindbak neergelegd en dat geldt even verderop ook voor Pouhon, waar de grindbak na een strook asfalt begint. Daar tussenin is bocht 9 aangepast om de terugkeer van motorraces mogelijk te maken. Dit heeft men voor elkaar gekregen door aan de binnenkant van de bestaande bocht een eigen apex te creëren voor de tweewielers.

De terugkeer van grindbakken is ook te zien in Les Fagnes en Stavelot, waar niet langer een strook asfalt tussen de baan en het grind ligt. Ook in de razendsnelle Blanchimont ligt nu weer een strook grind, hoewel hier nog wel een kleine strook asfalt als uitloopstrook ligt. Ook in de Bus Stop, de laatste chicane op het circuit, ligt nu een kleine grindbak. Het eerste grote evenement op het gerenoveerde Spa-Francorchamps is de 12 uur van Spa, die op 22 tot en met 24 april wordt gehouden. Begin mei brengt het World Endurance Championship een bezoek, terwijl de Formule 1 het laatste weekend van augustus in België racet.