VIDEO: Rosberg bezoekt Ferrari-museum en test Monza SP1

Rosberg, die na het veroveren van de wereldtitel in 2016 een punt zette achter zijn Formule 1-loopbaan, reed gedurende zijn carrière nooit voor Ferrari. Toch steekt de voormalig Mercedes-coureur zijn liefde voor het Italiaanse merk niet onder stoelen of banken. Zo bezocht hij onlangs het officiële museum van het automerk in Maranello. Daar staan in de typische rode kleuren talloze oldtimers, Formule 1-bolides en hypercars, waaronder de spectaculaire LaFerrari, opgesteld.

De 34-jarige Duitser nam ook een Ferrari Monza SP1, een raket op vier wielen met dank aan een V12-motor, onder handen op het testcircuit Fiorano. Hoewel Rosberg ervaring heeft met het racen in Formule 1-wagens, was hij duidelijk geïntimideerd door de eenzitter en zette hij al gauw de tractiecontrole aan.

Video: Rosberg in actie met de Ferrari Monza SP1