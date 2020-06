VIDEO: Details over het vernieuwde TT Circuit van Assen

Eerder werd al bekend dat het volledige TT Circuit opnieuw geasfalteerd is. In totaal is er 60.000 m2 aan nieuw asfalt aangebracht. Dinsdag gaf men meer details over de veranderingen op het circuit. Zo zijn de bandenstapels vervangen en zijn er nieuwe digitale borden aangebracht waarop de vlagsignalen getoond kunnen worden. De kerbstones bij het uitkomen van de Strubben en tussen De Bult en Mandeveen zijn daarnaast vervangen. Bij de Ramshoek is de uitloopzone aangepast, kort voor de Geert Timmer-bocht is asfaltstrook bij de ingang van de pitstraat ook breder gemaakt.