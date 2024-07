De omzet van Viaplay daalde in Q2 van 4,591 miljoen Zweedse kronen (398 miljoen euro) naar 4,485 miljoen SEK (386 miljoen euro). Dat komt vooral doordat er minder abonnementen zijn verkocht. Wel is het verlies aanzienlijk minder dan een jaar eerder, vanwege de hogere abonnementsprijzen en de flinke kostenbesparingen. Het verlies bedroeg ‘slechts’ 72 miljoen SEK (6,24 miljoen euro), flink minder dan in 2023.

De streamingdienst heeft het afgelopen jaar stevige maatregelen getroffen om de kosten te drukken. Zo is Viaplay vertrokken uit diverse markten, om zich enkel te focussen op Nederland en Scandinavië. “Ons doel om Viaplay Group te herstructureren vordert gestaag”, meldt CEO Jørgen Madsen Lindemann. “Er zijn substantiële veranderingen doorgevoerd binnen het gehele bedrijf, en er zullen er nog veel volgen. We lanceren nieuwe, verbeterde en meer relevante producten, praten met onze partners over de beste manier om onze content te monetizen, en verminderen de kosten op alle vlakken. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om competitieve producten aan te kunnen bieden aan onze klanten en partners, en ons langetermijndoel te bereiken van het behalen van winstgevende groei, een positieve cash flow en waarde creëren voor de aandeelhouders. Onze vooruitzichten voor 2024 zijn onveranderd.”

In Q2 kon Viaplay groot nieuws brengen: de Formule 1-rechten in Nederland en de vijf Noordse landen waarin ze actief is zijn verlengd tot eind 2029. Daarnaast waren er in Scandinavië nieuwe deals voor Europees clubvoetbal. Hierdoor heeft de aanbieder hoge verwachtingen voor de komende periode, en verwacht men een verdere stijging van de inkomsten.

Vorig jaar was er een flinke kapitaalinjectie van Canal+ en PPF nodig. Beide partijen investeerden zo’n twintig miljoen in Viaplay, waardoor een eventueel faillissement werd voorkomen.