Veilig de weg op heeft ook met je verzekering te maken

Qua rijstijl en kleding kun je al voor een hoop veiligheid zorgen. Maar vergeet ook het belang van een goede verzekering niet. Als er een keer iets gebeurt, kun je maar beter goed verzekerd zijn. In dit artikel krijg je uitleg over wat belangrijk is bij een verzekering voor je motor.

Drie soorten verzekeringen

Net als bij auto’s kun je bij motoren kiezen uit drie soorten verzekeringen. En het voordeel is dat je ook bij een goedkope motorverzekering voor optimale dekking kunt gaan. Dit is de all risk verzekering, waarbij inderdaad alle schade wordt gedekt, tenzij je in beschonken toestand een ongeluk hebt veroorzaakt.

Maar verder wordt alles vergoed, dus ook als je zelf de veroorzaker bent én als je motor geparkeerd stond en bijvoorbeeld is omgevallen. All risk is logischerwijs de meest dure van de drie verzekeringen.

De goedkoopste verzekering is WA. Dat is de wettelijk verplichte aansprakelijkheid, waarbij schade die je aan andere voertuigen of personen veroorzaakt wordt vergoed. Tussen WA en all risk in zit de Motor op Stal. Bij auto’s wordt dit de WA + beperkt casco genoemd. In deze verzekering zitten aanvullende dekkingen zoals schade veroorzaakt door dieren en natuurverschijnselen. Stel dat het stormt en je motor raakt daardoor beschadigd, dan wordt dit vergoed vanuit de Motor op Stal. Ook schades door brand vallen onder deze verzekering.

Aanvullende verzekeringen

Net als bij zorgverzekeringen kun je ook je motorverzekering aanvullend verzekeren. En dat kan in sommige gevallen best handig zijn. Een van de meest gekozen aanvullende polissen is de schadeverzekering voor opzittenden. Als er iemand achterop zit en er gebeurt wat, dan is deze persoon in ieder geval verzekerd. Dit kan om allerlei kosten gaan, van kapotte kleding tot revalidatietrajecten. Deze verzekering keert altijd uit, waarbij het niet uitmaakt of de schade door jou of de tegenpartij is veroorzaakt.

Verkeersrechtsbijstand

Ook een verkeersrechtsbijstandverzekering is geen overbodige luxe. Als je schade hebt na een ongeluk dat door een andere partij is veroorzaakt, moet die partij de schade ophoesten. Dat verloopt in de meeste gevallen probleemloos, maar het kan ook minder soepel gaan. Als de tegenpartij niet wil betalen, komt deze verzekering van pas. Je krijgt de juridische hulp vergoed, waardoor de schadeafhandeling toch nog op een prettige manier gaat verlopen.

Kijk ook naar de leeftijd van je motor

Bij het uitkiezen van de juiste verzekering is de leeftijd van de motor van belang. Natuurlijk kun je een model van 15 jaar oud all risk verzekeren, maar erg rendabel is dit niet. Er wordt bij het uitkeren van de schade namelijk gekeken naar de dagwaarde, en die gaat bij een oude motor niet meer echt hoog zijn. Gemiddeld wordt er voor motoren ouder dan 12 jaar geadviseerd om ze WA te verzekeren. Motoren jonger dan 6 jaar mogen gerust all risk.