Hoe de vader van Lando Norris de autosportwereld probeert te veroveren

Nadat zoonlief zijn eerste Formule 1-contract had ondertekend bij McLaren, had Adam Norris ineens een zee van tijd. Immers, niet langer hoefde hij zich op dagelijkse basis om de carrière van zijn spruit te bekommeren. Maar omdat hij maar moeilijk kan stilzitten, stortte hij zich vol overgave op een nieuw project: Pure Electric een bedrijf in elektrische steps.

"Tot McLaren aanklopte, was ik vijf dagen per week bezig met de carrière van Lando", vertelt Norris senior aan Motorsport.com. "Ik was daarnaast één dag aan het werk en één dag thuis. Dat waren echt pittige tijden. Maar vanaf het moment dat hij bij McLaren had getekend, kon ik een stap terug doen. Ik ga nog naar vrij veel races, maar ze hebben alles zo goed geregeld dat het niet nodig is dat ik er ben. Dus nu ben ik vijf tot zes dagen per week bezig met dit project."

Pure Electric produceert elektrische steps die zeer gemakkelijk mee te nemen zijn doordat ze heel klein kunnen worden opgevouwen. Het maakt de elektrische step een ideaal vervoermiddel voor op het circuit. "Als ik terugkijk op de dagen die ik met Lando op de paddocks doorbracht, van de karting tot aan de Formule 1, dan was dat een fantastisch mooie tijd, maar was het vaak een nachtmerrie om van punt A naar punt B te komen. Helemaal op een groot circuit als Silverstone, waar de pits en de supportpaddock bijna een kilometer uit elkaar liggen. En ik weet nog dat toen Lando meedeed aan de 24 uur van Daytona, we steeds meerdere kilometers moesten afleggen om bij het parkeerterrein, de pitstraat of de camper te komen."

"Ook in andere sporten zoals de paardensport [waarin Flo Norris, een van de jongere zussen van Lando, actief is] heb je natuurlijk evenementen waar alles ver bij elkaar vandaan is en je als deelnemer flink wat meters moet maken. Het is echter in de autosport waar we momenteel de meeste steps verkopen", aldus Norris senior. "Het mooie aan ons product is dat je hem kan opvouwen, in de kofferbak kan gooien en eenmaal op het circuit kan gebruiken om bij de motorhome, technische keuring of rijdersbriefing te komen. Je kunt je er heel makkelijk mee over de paddock verplaatsen."

In 2019, het jaar waarin Lando Norris zijn Formule 1-debuut maakte, kwam de eerste step van Pure Electric op de markt: de Pure Air. Van die step is inmiddels de derde generatie beschikbaar. Daarnaast is er nu de Pure Advance en Pure Advance Flex, waarbij je je voeten naast elkaar zet in plaats van dat je één voet achter de ander plaatst, waardoor je veel stabieler en meer controle hebt. Het basismodel van de Pure Advance en de Pure Advance Flex hebben een topsnelheid van 25 kilometer per uur en een bereik van 40 kilometer. De Pure Advance+ kan net zo hard, maar heeft een bereik van 50 kilometer.

"Onze insteek was om met de meest veilige, compacte, mobiele, praktische en mooie step ter wereld te komen", zegt Norris, die dus nadrukkelijk voor een high-end product is gegaan, waar veel andere fabrikanten juist mikten op een zo goedkoop mogelijke step. "We wilden de Dyson op deze markt zijn. Het moest dus een premium product worden dat kwalitatief met kop en schouders boven de rest uitsteekt. En net als bij Dyson moet je er trots op kunnen zijn dat je er eentje hebt."

Norris ziet veel potentie voor zijn elektrische step. "Ik denk dat het ook zeer geschikt kan zijn voor studenten", aldus Norris. "Het is immers een stuk goedkoper dan een auto." Norris heeft ook internationale ambities. Pure Electric is behalve in Groot-Brittannië ook al actief in Frankrijk, Spanje en België. Later dit jaar hoopt het bedrijf ook de stap te kunnen maken naar de Verenigde Staten, waar de step momenteel door een overheidsinstantie wordt gekeurd, Dubai en Saudi-Arabië. Of de steps van Pure Electric ook naar Nederland komen, is nog niet bekend. De zaken verlopen tot op heden zeer voorspoedig. Norris: "We hebben net een bestelling van een Le Mans-team binnengekregen voor twintig exemplaren en een order voor tien van iemand anders."

Een elektrische step van Pure Electric. Foto: Pure Electric