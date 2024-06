Vacature: Motorsport.com Nederland zoekt een nieuwe collega!

Motorsport.com Nederland is op zoek naar een getalenteerde en enthousiaste fulltime videoredacteur (40 uur per week) met gevoel voor online media. Heb je affiniteit met de racewereld en journalistiek, en de drive om ons videobereik verder te laten groeien? Reageer dan snel!

Solliciteer direct en wie weet word jij onze nieuwe collega!

De rol

Als videoredacteur ga je aan de slag voor het Nederlandse team van Motorsport.com. Binnen de redactie ben je verantwoordelijk voor het presenteren, creëren en aanjagen van videocontent op onze website en social media-kanalen. Zodoende werk je nauw samen met je collega’s om gezamenlijk voor groei te zorgen. In deze baan neem je redactionele en commerciële belangen in ogenschouw. Je schakelt waar nodig met internationale video-experts binnen Motorsport Network. Je krijgt de vrijheid om samen met de redactie en het management nieuwe ideeën te ontwikkelen én uit te voeren. Ook ga je regelmatig als camerajournalist op pad voor interviews en kleine reportages en help je mee bij de invulling van commerciële opdrachten.

Spreekt het jou aan om ons ervaren redactieteam te versterken met de invulling van video, om zodoende het online videobereik te laten groeien?

Wat ga je doen?

Als videoredacteur maak je video’s voor onze website en socials: presenteren, editten, voice-overs, ondertitels, het is je allemaal op het lijf geschreven;

Je monteert snel en snapt welke insteek het beste past bij ons publiek op YouTube, de website en de socials;

Je helpt mee met het bedenken van nieuwe videoconcepten;

Je helpt de redactie bij het maken van videokeuzes voor bij artikelen;

Je gaat regelmatig op pad voor interviews en commerciële opdrachten;

Je analyseert en interpreteert de statistieken, en geeft op basis hiervan advies.

Over de kandidaat

Je hebt ervaring met presenteren van video’s, of bent bereid om als presentator op te treden;

Je hebt enige kennis van de Formule 1, overige raceklassen is een pre;

Je hebt ideeën om het online videobereik te laten groeien, social media hebben geen geheimen voor je;

Je kunt functioneren als camerajournalist, je voelt je zowel voor als achter de camera op je gemak;

Je hebt ervaring met videobewerkingsprogramma’s;

Je begrijpt dat weekenddiensten tot de mogelijkheden kunnen behoren;

Je draait je hand niet om voor snelle productietijden en strakke deadlines en krijgt energie van het werken in een dynamische omgeving;

Je beheerst de Nederlandse taal perfect, zowel in schrift als woord;

Woonachtig in de omgeving Amsterdam is een pre.

Wij bieden jou

De Nederlandse redactie bestaat uit een compacte, gezellige en ambitieuze groep mensen. En omdat het team deel uitmaakt van een internationaal netwerk, zijn er veel collega’s over de gehele wereld. Er gaat geen evenement voorbij zonder dat iemand vanuit het netwerk aanwezig is. Dat biedt eindeloze mogelijkheden voor exclusieve interviews, breaking news en achtergronden.

Wij bieden een leerzame en uitdagende baan met een marktconform salaris. De functie biedt ruimte voor eigen initiatieven. Avonturen uit de racewereld worden van binnenuit beleefd, contacten met nationale en internationale coureurs alsmede topjournalisten en influencers zijn reeds aanwezig. Uiteraard beschikken we over de benodigde apparatuur om je werk goed te kunnen doen.

Solliciteren

Heb je zin om aan de slag te gaan als videoredacteur? Solliciteer dan uiterlijk 24 juni via de link op deze pagina. Graag ontvangen wij naast CV ook een motivatie onder 'cover letter'. Het delen van een link naar voorbeelden van jouw werk wordt gewaardeerd. Heb je een vraag over deze vacature? Stuur dan een e-mail naar nl.info@motorsport.com. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Over Motorsport Network

Motorsport.com Nederland is onderdeel van Motorsport Network, een wereldwijde mediaspecialist. We produceren premium content over de racerij en automotive, met een bereik van meer dan 50 miljoen fans, professionals en liefhebbers in meer dan 25 markten. Ons portfolio bevat enkele van de meest gerespecteerde en invloedrijke merken in de industrie, waaronder Motorsport. Autosport, Motor1 en InsideEVs. Ons redactionele topteam brengt nieuws, entertainment, achtergronden en experiences in tekst, video en audio. Sinds juni 2023 wordt Motorsport Network geleid door GMF Capital en wordt al jaren gezien als het toonaangevende platform voor autosport en automotive.