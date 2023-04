Razendsnel reageren op het laatste nieuws. Content vanuit de paddock verwerken tot artikelen. De dagelijkse nieuwsstroom coördineren. Het onderscheid maken tussen zin en onzin. Achtergrondverhalen en analyses bedenken en uitwerken. En dat alles in de hectische wereld van de racerij. Klinkt je dat als muziek in de oren? Dan zijn we op zoek naar jou!

Solliciteer direct en wie weet word jij onze nieuwe collega!

Wie zijn wij?

Motorsport.com Nederland is in acht jaar tijd uitgegroeid tot de meest toonaangevende racewebsite van het land, met uitgebreide berichtgeving over Formule 1, MotoGP, IndyCar, WEC en nog veel meer. Samen met andere edities dragen we bij aan het wereldwijde marktleiderschap van Motorsport.com. We bieden de racefan inspirerende en betrouwbare content. Onze prijswinnende redactieleden brengen niet alleen het laatste nieuws, maar hebben ook aandacht voor andere prominente kampioenschappen en prestaties van de Nederlandse coureurs. Het platform maakt deel uit van Motorsport Network, een internationaal opererend bedrijf op het gebied van media (racing en automotive), ticketing, games en multimedia.

Wie zoeken we?

We zoeken een enthousiaste, startende redacteur die ons team komt versterken. Voor deze functie zijn we op zoek naar een fulltime collega (40 uur per week). Logischerwijs horen ook avond- en weekenddiensten bij het takenpakket. Thuiswerken is geen probleem, al vinden we het ook gezellig om met enige regelmaat op ons kantoor in Amsterdam bijeen te komen.

Wat ga je doen?

Als redacteur draai je volledig mee met ons Nederlandse team. Dat houdt in dat je nieuwsberichten schrijft, artikelen van onze internationale collega’s beoordeelt en toespitst op ons publiek, contacten legt met nationale en internationale partijen voor nieuwsgaring, sessieverslagen schrijft en meedenkt met onze specialisten op het gebied van redactionele ontwikkeling, video en social media.

Wat vragen we?

Je hebt een opleiding op het gebied van journalistiek of communicatie afgerond;

Aantoonbare interesse in de racerij, voorkeur voor tweewielers is een pre;

Je houdt van schrijven en je kunt je ei kwijt in zowel korte nieuwsberichten, raceverslagen, liveblogs als ook in langere analyses en achtergrondverhalen;

Presentatie- en/of videovaardigheden zijn een pre;

Je bent van nature nieuwsgierig, stelt vragen en leert graag nieuwe dingen in een snel veranderende omgeving;

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, andere talen zijn een pre;

Je kunt zelfstandig werken maar ook in een team;

Je bent creatief, denkt mee en vult collega’s aan;

Je realiseert je dat de racewereld vooral in het weekend actief is.

Wat bieden we?

De Nederlandse redactie bestaat uit een compacte, gezellige en ambitieuze groep mensen. En omdat het team deel uitmaakt van een internationaal netwerk, zijn er veel collega’s over de gehele wereld. Er gaat geen evenement voorbij zonder dat iemand vanuit het netwerk aanwezig is. Dat biedt eindeloze mogelijkheden voor exclusieve interviews, breaking news en achtergronden.

Wij bieden een leerzame en uitdagende baan met een marktconform salaris. Er zijn voldoende kansen om verder te ontwikkelen onder begeleiding van een ervaren redactieteam en de functie biedt ruimte voor eigen initiatieven. Avonturen uit de racewereld worden van binnenuit beleefd, contacten met nationale en internationale coureurs alsmede topjournalisten en influencers zijn reeds aanwezig.

Interesse?

Reageer dan voor 23 april 2023. Graag ontvangen we een motivatie, CV en voorbeelden van door jou geschreven teksten.