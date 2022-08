Twee nieuwe namen onthuld op Nationaal Autosport Monument

Nyck de Vries en Renger van der Zande zijn de eerste nieuwe toevoegingen aan de lijst met coureurs sinds Max Verstappen in 2016 een vermelding kreeg op het Nationaal Autosport Monument, nog geen drie weken nadat de huidige wereldkampioen zijn eerste overwinning in de Formule 1 had behaald. De Vries dankt zijn bijschrijving aan zijn wereldtitel in de Formule E, Van der Zande heeft zijn plek verdiend met twee overwinningen in de 24 uur van Daytona.

De Vries, die afgelopen weekend de seizoensafsluiter in de Formule E in Seoul had, kon niet aanwezig zijn bij de onthulling van zijn naam op het Nationaal Autosport Monument. Vader Hendrik Jan, die zelf ook heeft geracet, nam namens hem de honneurs waar. "Dit is een blijk van waardering voor wat hij tot nu toe bereikt heeft, wat hartstikke leuk is", reageert een trotse De Vries senior. "Het is alleen wel een beetje apart dat ik zelf hier meer gereden heb dan Nyck hier ooit gereden heeft. Nyck ging na de karting naar de Formule Renault en dat was een Europees kampioenschap dat Zandvoort niet op de kalender had, dus hij heeft hier zelf eigenlijk nooit wedstrijden gereden."

Of er nog een F1-kans komt voor Nyck? "Ik kan er niets van zeggen", antwoordt de vader van De Vries. "Er is zo veel voor nodig om alle puzzelstukjes op de juiste plek te laten vallen. En je hebt heel weinig in eigen hand. Er zijn heel veel externe factoren die een rol spelen en we hebben met Fernando Alonso gezien dat het zomaar een andere kant kan opgaan. Het is van tevoren niet te voorspellen."

'Absoluut trots'

Van der Zande was dinsdag met veel familie en vrienden present. "Heel tof”, reageert Van der Zande tegenover Motorsport.com over het feit dat zijn naam op het monument is opgenomen. "Ik spreek heel veel coureurs en het eerste wat ik altijd vraag is: hoe heb jij het geflikt om te komen waar je nu bent? Uit de antwoorden die ik dan krijg, blijkt dat er geen rechte weg is. Er was altijd een zijsprong, een mislukking of een moment waarop juist alles op zijn plek viel, alvorens diegene een sprong kon maken in zijn carrière."

"Bij mij was het zo dat ik in 2007, 2008 en 2009 in de Formule 3 reed en aardig mee kon komen. Ik was misschien niet een uitzonderlijk talent, maar ik kon wel races winnen, ondanks dat ik niet voor het beste team reed", vervolgt Van der Zande. "Ik denk echter dat ik wel goed genoeg was om vooruit te komen in de autosport. Ik kwam in de DTM terecht, maar vervolgens leek er een einde aan mijn carrière te komen. Ik had geen zitje meer, geen geld en werd ook even door niemand gevraagd. Ik ben toen in 2012 een autosportverzekeringsbedrijf begonnen. Ik moest hier en daar ook nog wat geld terugbetalen, dus het was ook wel nodig dat er geld verdiend ging worden.”

Van der Zande was dus eigenlijk gestopt met racen. “Maar toen belde er iemand en die zei me dat hij een LMPC-auto had in Amerika en in het IMSA-kampioenschap ging racen. Dat sprak me heel erg aan. Ik moest de vluchten zelf betalen, maar de rest betaalden zij. Zo heb ik de sprong naar de overkant van de grote plas gemaakt, waar ik sindsdien een carrière heb kunnen opbouwen. Het is niet van een leien dakje gegaan, maar ik rijd nu voor een grote fabrikant, Cadillac, op het hoogste niveau in de endurance-racerij, op banen als Le Mans, Daytona en Sebring. Daar ben ik absoluut trots op.” Van der Zande schaart zijn twee overwinningen in Daytona, die hem de plek op het monument hebben opgeleverd, tot de belangrijkste uit zijn loopbaan. “Maar ik hoop dat het niet mijn laatste grote overwinningen zijn in de autosport. Ik hoop er nog een paar op mijn cv bij te kunnen schrijven.”

Wat is het Nationaal Autosport Monument?

Het Nationaal Autosport Monument is door een groep oud-coureurs, managers en journalisten - waaronder Gijs van Lennep en OIav Mol - in het leven geroepen na het dodelijke ongeval van Marcel Albers in 1992. Het 24-jarige racetalent verongelukte tijdens een Formule 3-race in het Engelse Thruxton. Bij de onthulling van het monument zes jaar later stonden er achttien namen in het hardsteen gebeiteld, waaronder die van Carel Godin de Beaufort, Gijs van Lennep, Jan Lammers, Arie Luyendyk, Michael Bleekemolen en Jos Verstappen. Later zijn de namen van onder andere Christijan Albers, Jeroen Bleekemolen, Robert Doornbos, Giedo van der Garde en Robin Frijns toegevoegd. In 2016 kreeg Max Verstappen een plek op het monument, dat links van de ingang van Circuit Zandvoort staat.

Om in aanmerking te komen voor een vermelding op het Nationaal Autosport Monument, een werk van de Amerikaanse kunstenaar Karl Adrian Wolff, moet aan strenge voorwaarden worden voldaan. Zo moet een coureur punten hebben behaald in de Formule 1, een autosportklassieker zoals de 24 uur van Le Mans of de Indianapolis 500 hebben gewonnen of een belangrijke internationale titel op zijn naam hebben geschreven. Een speciale commissie bekijkt of hier sprake van is.

De namen van Nyck de Vries en Renger van der Zande op het Nationaal Autosport Monument. Foto: Erwin Jaeggi