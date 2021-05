Twee delen Nürburgring vernoemd naar Goodyear

Op het Grand Prix-circuit van de omloop in de Eifel zal dat deel dat voorheen bekend stond als de ‘short loop’ nu de ‘Goodyear loop’ heten. Deze versie van het circuit wordt sinds 2003 door de DTM gebruikt. Daarnaast krijgt de haarspeldbocht aan de zuidkant van het circuit de naam ‘Goodyear turn’.

Het samenwerkingsverband met de Nürburgring lijkt een logische keuze. De historische slagzin “Everyone praises what the Nürburgring has tested" prijkt in de oude paddock en dat is niet voor niets. Die slagzin duidt op een belangrijke aantrekkingskracht: op de langste raceomloop van de wereld, goed 25 kilometer, wordt ook veel onderzoek gedaan om auto’s en banden te ontwikkelen, te verbeteren en te optimaliseren. Goodyear test er ook haar meest sportieve producten uit het UUHP segment (Ultra-Ultra-High-Performance). Volgens de bandenfabrikant laat het de consumenten niet onberoerd dat het rubber de stevige testen op het circuit hebben doorstaan.

Sinds begin dit jaar is Goodyear de officiële bandenpartner van de Nürburgring en alle dienst- en bedrijfsvoertuigen worden van Goodyear-banden voorzien, net als de wagens van de Nürburgring Driving Academy, het offroad park en de ring°kartbahn. Een deel van dat partnership is ook de visuele aanwezigheid op en rond het circuit. De tijdwaarnemingstoren en de binnenzijde van de ‘Goodyear turn’ zal vanaf nu de iconische Goodyear Wingfoot tonen. Dit alles onderstreept het partnership van het legendarische circuit met het succesvolle bandenmerk. Nog een belangrijk element dat deze nauwe samenwerking is het feit dat Goodyear het partnerlogo van de Nürburgring in toekomstige communicatie zal gebruiken.

Goodyear-banden 1 / 3 Foto door: Goodyear Goodyear op de Nürburgring 2 / 3 Foto door: Goodyear Partnership Goodyear en de Nürburgring 3 / 3 Foto door: Goodyear