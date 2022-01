TU Delft onthult nieuwste waterstofracer Forze IX in Scheveningen

De TU begon in 2007 met het waterstofproject en introduceerde dat jaar een waterstofkart. In 2017 nam het met een waterstofracer voor het eerst deel aan wedstrijd van de Dutch Supercar Challenge. Een jaar later werd de Forze VIII gepresenteerd op de Nürburgring. In datzelfde jaar verbraken de studenten het ronderecord in de categorie elektrische sportwagens op Circuit Zandvoort. Een tweede plaats in de Sportklasse van de Supercar Challenge op het TT Circuit in Assen in 2019 was tot nu toe het hoogtepunt van Forze.

De afgelopen twee jaar heeft de TU hard gewerkt aan de opvolger van de Forze VIII, met de nieuwe Forze IX als eindresultaat. Teammanager Coen Tonnaer is trots op de studenten. “Het was een ongekende uitdaging, zeker in de afgelopen periode” aldus de teammanager. "Zoveel teamleden hebben door de jaren heen hun hart en ziel in dit project gestoken. Om dat allemaal samen te zien komen in deze auto is fantastisch."

Forze Hydrogen Racing Team IX detail Foto: Forze Delft

De nieuwe waterstofracer draait net als zijn voorganger op elektromotoren, die door de combinatie van waterstof en zuurstof via een brandstofcel worden aangedreven. De topsnelheid ligt op ongeveer 300 kilometer per uur. “We willen onszelf blijven uitdagen en de grenzen van de technologie verleggen” vervolgt Tonnaer. “De Forze IX heeft een piekvermogen van omgerekend meer dan 800 pk, mede door een dubbele brandstofcel en een superbatterij die een flinke ‘adrenaline-shot’ kan geven. Dat is echt enorm veel”.

Met de Forze IX wil de TU laten zien dat waterstof een goed alternatief is voor fossiele brandstoffen. Dat is volgens Tonnaer dan ook het voornaamste doel van dit project. “We willen mensen inspireren om waterstof te omarmen als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen en aantonen dat het niet onderdoet voor gangbare racewagens op het circuit”.

In de komende periode gaat het team van Forze verder met het testen van de nieuwe wagen, waarna het zo snel mogelijk in actie wil komen op een circuit. In 2018 liet de TU al doorschemeren dat het wellicht mikt op een deelname aan de 24 uur van Le Mans in 2024. Dan wordt in de prestigieuze race een waterstofklasse geïntroduceerd.