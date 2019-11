TT Circuit ziet deels af van verbouwing, F1 alleen in noodscenario

Wel of geen Formule 1, het TT Circuit zou aanstaande winter helemaal worden klaargemaakt voor de koningsklasse. Die boodschap verkondigde TT-voorzitter Bos eind vorig jaar al. Motorliefhebbers vreesden daarmee een aantasting van het DNA van de baan, maar zoals zo vaak wordt de soep niet zo heet gegeten als dat zij wordt opgediend. Doordat de Formule 1 een deal met Zandvoort heeft gesloten, ziet het TT Circuit namelijk alsnog af van een deel van de bouwplannen. De ingrepen om een Grade One-licentie te verkrijgen gaan nog steeds door, maar aanvullende voorstellen - die specifiek voor F1 waren uitgetekend - zijn voorlopig van tafel.

Voor dat laatste aspect valt bijvoorbeeld te denken aan het verlengen van de Veenslang, zodat de FIA daar een DRS-zone zou kunnen creëren. Dat plan gaat niet meer door en het verbreden van het langzaamste gedeelte van de baan, De Strubben, evenmin. "Daar zien we nu vanaf. Dorna, die rechten van de MotoGP heeft, had bezwaar tegen de verbreding van De Strubben. Motoren zouden dan in twee racelijnen kunnen rijden en dat zou onveilig zijn. We zijn in de eerste plaats een motorracecircuit", verkondigt Arjan Bos tegenover het Dagblad van het Noorden.

Aanpassingen die de komende maanden nog wel doorgang vinden zijn vooral bedoeld om volgend seizoen als Grade One-circuit door het leven te gaan. "Denk aan vangrails, kerbstones en bandenstapels." Die hoogste graad van de FIA is voor het organiseren van DTM-races overigens niet eens nodig. Maar zoals naast het TT Circuit Assen ook al verschillende experts hebben aangegeven, legt het een baan nooit windeieren om die hoogste status alvast te hebben. Voor het binnenhalen van toekomstige evenementen, kan het predicaat enkel positief werken.

Of de Formule 1 op lange termijn ook nog op het wensenlijstje staat, blijft ongewis. Op korte termijn is de Drentse F1-droom in ieder geval van de baan, zo maakt Bos nog maar eens duidelijk. De omloop in Assen als een plausibel alternatief voor Zandvoort, mocht men de zaken daar niet op tijd voor elkaar krijgen, is volgens Bos niet aan de orde. "Daar is nog geen sprake van. Als het de mannen van Zandvoort niet lukt de race volgend jaar te organiseren, dan kunnen ze in theorie een jaartje uitwijken naar Assen. Dan moeten ze ons circuit huren. Het is erg kort dag en een noodscenario. De ticketverkoop voor Zandvoort is al geweest. Die kaarten zouden dan ook voor Assen geldig moeten zijn. Ik verwacht niet dat het zover komt."

Een ronde met een F1-bolide over het TT Circuit Assen: