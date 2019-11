Coronel achtste na touché in eerste race FIA Motorsport Games

De FIA Motorsport Games bestaan uit meerdere klassen, of zoals Coronel het evenement zelf omschreef tegenover Motorsport.com: "Het zijn eigenlijk de Olympische Spelen van de autosport." De Touring Car Cup is dus slechts één van meerdere programma-onderdelen, naast de GT Cup, Formule 4 Cup, Drifting Cup, Karting Slalom Cup en Digital Cup. Door ofwel tijdgebrek van geschikte kandidaten ofwel door een gebrek aan financiële middelen doet Nederland in de meeste categorieën niet mee, al komen naast Coronel nog wel Nina Pothof en Bastiaan van Loenen in actie tijdens het kartonderdeel.

Voor Coronel staan er op het Vallelunga Circuit nabij Rome twee races op het programma, te beginnen met de eerste krachtmeting op zaterdagmiddag. Eerder op de dag kwalificeerde de coureur uit het Gooi zich als zesde in een natte kwalificatie. De Duitser Luca Engstler trok in de ochtenduren aan het langste eind, maar moest zijn pole-position overdragen aan de Rus Klim Gavrilov vanwege een motorische gridstraf. De Duitser zou uiteindelijk niet eens op tijd aan de start verschijnen door nog meer technisch malheur. Onder meer door deze tegenvaller voor Duitsland promoveerde Coronel naar P4 op de startopstelling.

Coronel kende vanaf die startplek geen grandioze start, maar wist zijn vierde plek wel te behouden. Achter pole-sitter Gavrilov en Mato Homola mengde Coronel zich niet veel later gezwind in het gevecht voor P3. De Nederlander leverde een mooie strijd met John Filippi (Frankrijk) en Gilles Magnus (België), alvorens de eerste safety car voor een tijdelijke wapenstilstand zorgde. Na de herstart voerde Coronel de druk op Filippi weer vrolijk op. Maar net op het moment dat hij de Fransman wilde verschalken, keek de Belg Magnus aan de binnenkant van Coronel. Geen van beide coureurs uit de Benelux wilde wijken, met contact als een logisch gevolg.

De Honda van Coronel kwam even dwars te staan bij de touché en leek significante schade op te lopen. De man uit Huizen verloor natuurlijk terrein door het contact en moest zich vervolgens met een gehavende auto naar de finish vechten. Dit deed Coronel nog wel met een lovenswaardige vechtlust. Hij weigerde de handdoek te gooien en beperkte de schade met een acceptabele achtste plek. Helemaal vooraan hield pole-sitter Gavrilov soeverein stand, hij schonk Rusland zo de zege. Homola legde namens Slowakije beslag op P2, Magnus rekende nog af met Filippi en completeerde zo het podium in dienst van België. Zondag volgt de tweede race, Coronel mag dan als derde vertrekken. De gecombineerde resultaten bepalen uiteindelijk wie in de Touring Car Cup met de medailles naar huis gaan.