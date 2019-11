Coronel pakt podium in Motorsport Games, Nederlands goud in karting

Coronel werkte zaterdag al de eerste race af voor wat hijzelf 'de Olympische Spelen van de autosport' noemt. De coureur uit Huizen was daarin ook al op weg naar het podium, maar moest na contact met Magnus genoegen nemen met een achtste notering. Voor de tweede race, waarvoor op zaterdagochtend al een aparte kwalificatie werd verreden, mocht diezelfde Magnus vanaf pole vertrekken. Coronel kwalificeerde zich als derde voor de tweede krachtmeting.

Bij de start, die overigens nog even werd uitgesteld door een crash van Mason Filippi in de opwarmronde, verloor de Nederlandse Honda-coureur meteen twee plekken. Coronel kwam beroerd van zijn plek en moest daardoor zowel Nieuw-Zeeland als Slowakije voor zich dulden. Hij kreeg echter al snel een herkansing en zou die met beide handen aangrijpen. Het veld was nog maar nauwelijks in gang geschoten of de safety car moest al in actie komen. De Italiaan Enrico Bettera kwam niet van zijn plek, waarna de toch al onfortuinlijke Luca Engstler achter op hem knalde. De Duitser verloor een wiel door de impact, met de safety car als logisch gevolg.

Tegen de tijd dat het veld zich opmaakte voor de herstart, hielp moeder natuur ook nog een handje mee. De regen viel namelijk op het Vallelunga Circuit nabij Rome, terwijl alle coureurs nog op slicks stonden. Het maakte de strijd vanzelfsprekend net een tikkeltje interessanter. Faine Kahia werd het eerste slachtoffer van dit hemelwater. De Nieuw-Zeelander lag derde bij de herstart, maar belandde niet veel later op het gras met uiteindelijk een DNF tot gevolg. Coronel kreeg P4 zo in schoot geworpen en maakte een ronde later zelf indruk door Mato Homola buitenom in te halen in de regen.

Het bracht Coronel naar de derde positie, met nog zicht op meer. De Rus Klim Gavrilov, de winnaar van zaterdag, verloor bijna de controle over zijn auto en werd zo namelijk ook in de schoot van Coronel geworpen. Maar toen de regen niet helemaal doorzette en het asfalt weer langzaam opdroogde, vond Gavrilov zijn tempo ineens terug. De Rus wist P2 daarmee vast te houden, ondanks een late safety car en een daaropvolgende herstart waarbij Coronel enorm aandrong. De Nederlander gaf de Rus nog een paar kleine tikjes, maar kwam niet meer langszij. Tegelijkertijd moest Coronel zijn huid in de slotronde duur verkopen om P3 zelf over de streep te trekken. Hij deed net genoeg om de Brit Rory Butcher en Homola achter zich te houden en mocht zo naar het podium.

Dit gebeurde allemaal ver achter de rug van pole-sitter Magnus. De Belg toonde zich een klasse apart en leidde van start tot finish. Het bleek vanzelfsprekend genoeg voor winst in de tweede race, maar niet voor de overall zege in de Touring Car Cup. Met P2 in de slotrace verzamelde Gavrilov namelijk net genoeg punten en bracht hij het goud in deze klasse van de FIA Motorsport Games naar Rusland. België legde beslag op het zilver, Slowakije hield Nederland van het brons af.

Pothof en Van Loenen pakken Nederlands goud in Slalom Cup

Nederland deed overigens lang niet op alle onderdelen mee aan de Motorsport Games. Voor de meeste onderdelen liet men zelfs verstek gaan. Ofwel door tijdgebrek bij geschikte kandidaten ofwel door een gebrek aan financiële middelen. In de karting gaf Nederland echter wel acte de présence en hoe. Meer specifiek namen Nina Pothof en Bastiaan van Loenen deel aan de Karting Slalom Cup en zoals aangegeven met groot succes. Het duo veroverde goud door in finale knap af te rekenen met België, na eerder onder meer Oostenrijk en Portugal te hebben uitgeschakeld in het 'knock-out' systeem.