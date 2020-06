Tencent Sports en Motorsport Network starten data-samenwerking

De overeenkomst - met een looptijd van twee jaar - gaat over het huidige seizoen, historische resultaten en aanvullende data van elf kampioenschappen. De grootste en meest uitgebreide motorsportdatabase wordt beschikbaar gesteld aan gebruikers van Tencent Sports, op verschillende platforms: internet, apps, social media en in tv-graphics.

Motorsport Stats is wereldwijd de leider in opslag van racedata, gebaseerd op de toonaangevende database van Forix. Elk seizoen verzamelen analisten van Motorsport Stats een grote stroom aan data en resultaten van meer dan vijftig evenementen per weekend in verschillende tijdzones.

Als officiële dataleverancier van de mondiale autosportbond FIA levert Motorsport Stats ook data aan promotors, teams, sponsors en media met resultatensites, data-gedreven producten zoals social media-koppelingen, als ook het leveren van resultaten en data aan analytische diensten door API-koppelingen. De activiteit is onderdeel van de grote capaciteit van Motorsport Network als partner, consultant en leveranciers aan relevante partijen in de industrie.

Ewell Zhao, algemeen manager van Tencent Sports: “Op technologisch vlak is motorsport een van de meest geavanceerde sporten. Alleen met professionele data-analyses kunnen we echt toetreden tot de wereld van de autosport. Motorsport Stats is een toonaangevend bedrijf. Dankzij de samenwerking met Motorsport Stats kan Tencent Sports de Chinese fans kwalitatieve en uitgebreide data-content voorschotelen en ze volop laten genieten van motorsport.”

Gustavo A. Roche, SVP van Motorsport Network en Managing Director van Motorsport Stats: “Chinese fans kunnen nu nog beter van de sport en de rijke ervaring genieten. We zijn trots dat we Tencent Sports mogen voorzien van data en statistieken. Onze technologie verzamelt een groot deel van de data, de rest komt van onze mensen in het werkveld: zij leven voor de sport, brengen hun tijd door op de circuits. Dat is simpelweg de reden waarom we op dit vlak marktleider zijn.”