Interview met Susie Wolff: “Eén Wolff in de Formule 1 is genoeg!”

Susie Wolff weet hoe het voelt om als teambaas het ene moment je coureur het Formule E-wereldkampioenschap te zien leiden, en niet veel later alweer in de achtervolging te moeten. Het zevende seizoen van het elektrische kampioenschap is niets minder dan een ware achtbaan. Niet alleen voor Venturi maar voor alle teams. Dat komt door de nieuwe kwalificatieregels waarbij de kampioenschapleiders eigenlijk bestraft worden voor hun goede prestaties en consistentie daardoor nauwelijks mogelijk is. In de aanloop naar de dubbele Formule E-ronde in Londen spreken we met de vrouwelijke teambaas van het Venturi Formule E-team.

Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

“Dit wordt mijn eerste E-Prix in Londen en ik kijk er enorm naar uit”, aldus de Britse. “En ja, ik heb een rijder die meedoet om de titel - samen met nog twaalf kanshebbers! En dat is een enorme uitdaging voor de Formule E. Er zijn variabelen aanwezig waardoor het een behoorlijke uitdaging is om consistent te presteren. We kenden een moeilijk weekend in New York dus we moeten proberen om terug te slaan. Er zijn nog vier races te gaan en alles ligt nog open.”

De elektrische raceklasse doet er alles aan om fans te trekken en de sport spectaculair te houden. Soms pakt dat goed uit, soms minder aldus Wolff: “De entertainmentfactor is naar mijn mening een zeer belangrijk onderdeel van Formule E. En daarvan zijn we ons bewust: we willen spannende races bieden. De E-Prix in Monaco was daar een geweldig voorbeeld van. We reden op het Grand Prix-circuit en er waren veel inhaalacties, tot een leiderswissel in de laatste ronde aan toe. De ‘attack mode’ maakt het qua strategie spannend, er zijn altijd auto’s die naar voren komen of wegzakken. En er zijn elementen als fanboost die we wat mij betreft kunnen afschaffen. Maar het is een zeer spannend seizoen met veel verschillende winnaars. Je zou kunnen zeggen dat het te willekeurig is en het niet echt meer draait om sportieve gelijkheid. Maar daar wordt naar gekeken.”

Susie Wolff, teambaas Venturi, tijdens een persconferentie 1 / 4 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Susie Wolff, Williams FW37 2 / 4 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Susie Wolff, teambaas Venturi Formule E, viert het podiumresultaat in parc ferme 3 / 4 Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images Susie Wolff, teambaas Venturi 4 / 4 Foto door: Dan Bathie / Motorsport Images

Het aanpassen van het kwalificatieformat, evenals andere veranderingen binnen de Formule E, moeten zorgvuldig gebeuren. Het is niet meer de tijd van spelen en experimenteren, de klasse is bezig aan een groeispurt. Dat gaat gepaard met groeipijn en moeilijke keuzes met het oog op de toekomst, zeker nu een aantal fabrikanten de laatste tijd besloot om de sport te verlaten.

Wolff zegt daarover: “We zijn niet langer die jonge start-up met een enorme buzz eromheen. Het gaat nu om veranderingen waarvoor een solide basis nodig is en er moet een groeiplan zijn voor de korte, middellange en lange termijn. Er zitten zeer goede mensen in het management. Zij weten dat bepaalde aspecten aangepast moeten worden om een betere show te creëren en ervoor te zorgen dat we er in de toekomst beter voor staan. De grote zichtbare verandering is de komst van de Gen 3-auto, die eind volgend seizoen geïntroduceerd wordt. Er wordt veel gesproken over het optimaliseren van het format, met supercharging en het aanpassen van het kwalificatieformat om het sportief gezien wat eerlijker te maken.”

Buiten haar prestaties als teambaas, kreeg Wolff het afgelopen decennium vooral waardering als een van de voorvechters voor meer vrouwelijke inmenging in de racerij. Ze introduceerde het Dare to be Different-programma, voegde dat samen met het FIA Girls on Track-programma en is dit jaar significant gegroeid met de talentenzoektocht Rising Stars, dat ze runt in samenwerking met Ferrari.

“We zijn enorm geholpen door het feit dat diversiteit in de gehele wereld zo’n belangrijk onderwerp is, niet alleen in de racerij”, zegt Wolff. “Mensen verwachten nu meer diversiteit in alle omgevingen. En het is niet goed genoeg als het niet divers genoeg is. Het probleem zit hem in het feit dat het prima is om erover te praten maar het gaat uiteindelijk om de stappen die we zetten om ook echt een verschil te maken. We zien zoveel geweldige kansen en er zijn simpelweg niet genoeg vrouwelijke talenten om die kansen te pakken.”

Foto: Daimler AG

Wolff heeft binnen Venturi de daad bij het woord gevoegd. Inmiddels is 33 procent van het personeel vrouwelijk, waaronder werkende moeders zoals zijzelf. “Wij zijn de meest efficiënte en multitaskende mensen, omdat we wel moeten!”, lacht ze. “Maar ik moet ook bewijzen dat het succesvol is. Uiteindelijk ben ik namelijk verantwoordelijk voor de prestaties van het team. En ik hoop dat we met onze prestaties in de Formule E dit jaar hebben laten zien dat het ook echt werkt.”

Wat betreft haar persoonlijke ambities voor de toekomst, sluit Wolff een overstap naar een rol als teambaas in de Formule 1 uit: “Ik denk dat één Wolff in de F1 wel genoeg is!”, grapt ze met een knipoog naar haar man Toto Wolff, teambaas van het Mercedes F1 Team.

Foto: Channel 4

“Toen ik bij Venturi kwam, was de situatie heel anders dan vandaag de dag het geval is. Er zitten mooie dingen aan te komen. We hebben een nieuwe Amerikaanse eigenaar, die zeer ambitieus is. Wat betreft mijn persoonlijke reis: ik ben iemand die zich altijd wil ontwikkelen. Ik wil mezelf pushen en mezelf uitdagen om te blijven groeien. Dus als het seizoen over is maak ik de balans op. Hopelijk kan ik dan trots zijn op wat we als team bereikt hebben. Dan kijk ik wel wat de toekomst gaat brengen.”