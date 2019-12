Sterren van de autosport in het zonnetje tijdens Autosport Awards

Bij de dertigste verjaardag van het topevenement van Motorsport Network gingen meer dan duizend VIP's over de rode loper, waaronder Prins Albert van Monaco, die de Gregor Grant Award in ontvangst mocht nemen ter ere van de 90ste verjaardag van de Monaco Grand Prix.

Zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton werd uitgeroepen tot International Racing Driver of the Year, presented by Pirelli, en Marc Marquez claimde de trofee voor Rider of the Year, presented by Tata Communications. Wereldkampioen rally Ott Tanak kreeg de prijs voor Rally Driver of the Year.

Er waren ook awards voor het opkomende talent. Red Bull Racing-rijder Alex Albon kwam de Richard Mille Rookie of the Year award ophalen na zijn uitstekende debuutseizoen in de Formule 1. McLaren-collega Lando Norris kreeg de award voor British Competition Driver of the Year.

Johnathan Hoggard, een 19-jarige Brit die tweede werd in de BRDC British F3, werd verkozen tot Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year. Dat levert hem naast 200.000 Britse pond ook een Formule 1-testrit met Red Bull Racing op, een test met een WEC GTE-wagen van Aston Martin en volledig lidmaatschap van de British Racing Drivers’ Club. Johnathan komt zo in het rijtje van onder anderen David Coulthard, Jenson Button, en Dario Franchitti. Hun carrière kwam ook door de award in een stroomversnelling.

De betreurde F1-wedstrijdleider Charlie Whiting kreeg postuum de John Bolster Award. De award, genoemd naar de mede-oprichter van Autosport, wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de technologie in de sport. Whiting was al sinds 1997 de wedstrijddirecteur in de F1 en was verantwoordelijk voor alle activiteiten op het circuit tijdens een raceweekend. Hij speelde een belangrijke rol bij het invoeren van de halo, de cockpitbescherming die vorig jaar werd geïntroduceerd.

Winnaars van de Autosport Awards 2019:

Rider of the Year, presented by Tata Communications: Marc Marquez

International Racing Driver of the Year, presented by Pirelli: Lewis Hamilton

British Competition Driver of the Year: Lando Norris

Rally Car of the Year: Toyota Yaris WRC

Richard Mille Rookie of the Year: Alex Albon

Rally Driver of the Year: Ott Tanak

National Driver of the Year: Colin Turkington

Racing Car of the Year, presented by Pirelli: Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

The Aston Martin Autosport BRDC Award: Jonathan Hoggard

Autosport Williams Engineer of the Future Award: Luke Dardis

Mahindra Pioneering and Innovation Award: W Series

Gregor Grant Award: Dick Bennetts, WSR

Gregor Grant Award: Monaco GP

John Bolster Award: Charlie Whiting

Moment of the Year, presented by Marelli: Jean-Éric Vergne