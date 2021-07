Circuit Spa-Francorchamps opnieuw getroffen door noodweer

Het circuit bevestigde donderdagochtend in een verklaring dat het opnieuw getroffen is door het noodweer. “Na de heftige overstromingen waar België al verschillende dagen mee te maken heeft, moeten we melden dat ook het terrein van het Circuit de Spa-Francorchamps getroffen is. Het gaat daarbij vooral om de ondersteunende infrastructuur langs het circuit. De weg naar Blanchimont, die toegang geeft tot de paddock, is gedeeltelijk ingestort. Ook zijn de tunnels bij Ster en Blanchimont onbegaanbaar.”

Als gevolg van de schade en de risico’s die nog bestaan, zijn de activiteiten van donderdag opgeschort. Zo dreigen er nog steeds bomen om te vallen, moeten veiligheidshekken vervangen worden en is werk nodig om de digitale veiligheidsinfrastructuur van het circuit weer gangbaar te maken. De organisatie meldt echter dat er geen schade is aan het circuit zelf, al moet er wederom een forse schoonmaakoperatie op poten gezet worden om de faciliteiten weer toegankelijk te maken.

Als alles volgens plan verloopt zou het circuit dit weekend weer in gebruik genomen moeten worden. In de verklaring laat men verder nog weten “steun te betuigen aan alle mensen die getroffen zijn door deze historische overstromingen”. Belgische media toonden donderdagochtend beelden dat ook het dorp Spa getroffen is door de regen.

Vorige maand werd het circuit ook al getroffen door noodweer. De overstroming van de rivier Rohon zorgde ervoor dat het circuit deels onder water kwam te staan. Het asfalt op het rechte stuk tussen La Source en Eau Rouge raakte daardoor beschadigd en moest vervangen worden.