Vettel en Hakkinen in januari naar Zweden voor Race of Champions

Sinds 1988 racen de toppers uit onder meer de Formule 1, NASCAR, IndyCar, het WRC en het WK Rallycross tegen elkaar tijdens de Race of Champions. Bij dat evenement strijden ze in hetzelfde materiaal op een parallel circuit met een passage over een brug. Dit jaar keerde de krachtmeting na twee jaar afwezigheid terug met de eerste editie ooit op een circuit bestaande uit sneeuw en ijs. Daarvoor reisde het circus af naar het Zweedse Pite Havsbad, dat op slechts 60 kilometer van de poolcirkel ligt. Die locatie is goed bevallen, want woensdag maakte de organisatie bekend dat de editie van 2023 daar opnieuw gehouden wordt. Dat gaat gebeuren op 28 en 29 januari.

Zoals gebruikelijk bestaat de Race of Champions ook komend jaar weer uit de landenwedstrijd en de individuele wedstrijd, die op respectievelijk zaterdag en zondag van 12.00 tot 15.00 uur lokale tijd worden verreden. Ook heeft de organisatie de eerste deelnemers bekendgemaakt. Viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel rijdt in Zweden zijn eerste wedstrijd na zijn F1-pensioen en gaat onder andere proberen om voor de achtste keer de Nations Cup te winnen. Ook tweevoudig F1-kampioen Mika Hakkinen is van de partij in Pite Havsbad, evenals viervoudig WK Rallycross-kampioen Johan Kristoffersson, tweevoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick, voormalig WRC-kampioen Petter Solberg en zijn zoon, WRC-rijder Oliver Solberg. Zij gaan samen hun titel in de Nations Cup verdedigen.

"Ik kan geen betere plek bedenken voor mijn eerste race na mijn F1-afscheid dan de Race of Champions", zegt Vettel, die voor de elfde keer gaat deelnemen. "Ik blijf terugkeren omdat het een bijzonder evenement en gewoon heel leuk is. Ik heb weinig ervaring met het racen op sneeuw en ijs, dus ik stond eerder dit jaar in Zweden voor een steile leercurve. Het was een prettige verrassing dat ik de individuele finale haalde, waarin ik het opnam tegen Sebastien Loeb. Ik kan niet wachten om terug te keren en het ijsracen in ROC-stijl nogmaals te proberen. Hopelijk kan ik Team Duitsland aan een nieuwe zege in de Nations Cup helpen."

Met zes rijders is het deelnemersveld nog verre van compleet. In de aanloop naar de Race of Champions doet de organisatie uit de doeken welke coureurs het nog meer heeft gestrikt.