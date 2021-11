Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Haas F1-rookie Mick Schumacher vertegenwoordigen Duitsland tijdens het jaarlijkse evenement, dat op 5 en 6 februari 2022 verreden wordt in het Zweedse Pite Havsbad. Vettel won het individuele evenement in het Olympisch stadion van Londen in 2015 door in de finale negenvoudig Le Mans-kampioen Tom Kristensen te verslaan. Daarnaast won hij zesmaal de Nations Cup met Michael Schumacher, de vader van Mick. In 2017 won Vettel de landenwedstrijd in z’n eentje, nadat teamgenoot Pascal Wehrlein geblesseerd raakte.

Mick Schumacher was ook al vaker present bij de Race of Champions. In 2019 in Mexico eindigde hij samen met Vettel als tweede in de Nations Cup, achter Team Nordic met Johan Kristoffersson en Kristensen. “Ik kijk er enorm naar uit om weer deel te nemen aan de Race of Champions en om Duitsland samen met Mick te vertegenwoordigen”, zei Vettel. “In Mexico werden we tweede, dus het is ons doel om het nu in Zweden een plekje beter te doen.” Schumacher voegt toe: “Het wordt zeker leuk om Duitsland samen met Sebastian te vertegenwoordigen. We hebben uiteraard het doel om een trofee te winnen. Ik kijk ernaar uit om alle andere rijders te ontmoeten en tijd met hen door te brengen. Door de sneeuw en ijs wordt dit ROC-evenement extreem speciaal.”

Het evenement stapt voor de aanstaande editie af van het stadionformat en gaat racen op een breed en snel circuit van sneeuw en ijs.