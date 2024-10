Langverwachte rentree van Vettel: Duitser keert in maart 2025 terug

Ruim twee jaar na zijn afscheid van de Formule 1 keert Sebastian Vettel - zij het voorlopig eenmalig - terug in de racerij. Samen met Mick Schumacher gaat de viervoudig F1-kampioen het 'superteam' voor Duitsland vormen in de Race of Champions Nations Cup op vrijdag 7 maart 2025 in Sydney, Australië. Een dag later verschijnt de rijder uit Heppenheim ook in het individuele programma, net als Schumacher.

Het is voor het eerst sinds zijn F1-pensioen dat Vettel op competitief niveau achter het stuur kruipt. De 37-jarige Duitser heeft wel een keer getest voor het WEC-team van Porsche, maar ondanks geruchten over een deelname aan de 24 uur van Le Mans bleef het bij die test. Ook bleef het bij geruchten over een terugkeer in F1 bleven, van een daadwerkelijke rentree in de koningsklasse is (nog) geen sprake.

De Race of Champions is geen onbekend terrein voor Vettel. In 2015 won hij de individuele competitie door in de finale Tom Kristensen te verslaan, maar vooral in het landenkampioenschap is hij enorm succesvol geweest. Tussen 2007 en 2012 won hij samen met Michael Schumacher - de vader van zijn teamgenoot voor de volgende editie - alle keren de Nations Cup. Dat lukte hem in 2017 weer, toen met regerend Formule E-kampioen Pascal Wehrlein de titel werd bemachtigd. In 2022 werd Vettel nog een keer tweede in de individuele klasse, WRC-legende Sébastien Loeb was hem net te snel af.

De Race of Champions staat bekend als een race tussen sterren uit verschillende raceklassen, die in verschillende auto's het gevecht met elkaar aangaan. De komende editie wordt de eerste keer dat er op het zuidelijk halfrond wordt gereden. Vanaf 1988 werd het bijna elk jaar afgewerkt en in 2025 keert het na een jaar afwezigheid weer op de kalender. Het Accor Stadium in Sydney is gastheer van de race.