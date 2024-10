Rocco Coronel vertegenwoordigt Nederland tijdens FIA Motorsport Games

Van 23 tot en met 28 oktober vindt de derde editie van de FIA Motorsport Games plaats op en rondom het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Op dat Spaanse circuit zullen racetalenten hun landen vertegenwoordigen in verschillende disciplines. Nederland heeft in ieder geval één deelnemer: Rocco Coronel. De dertienjarige zoon van Tom Coronel is onlangs vastgelegd in het opleidingsteam van Red Bull en mag Nederland dus vertegenwoordigen tijdens de FIA Motorsport Games. Dat doet Coronel in de Karting Junior-discipline.

"Ik ben erg enthousiast om deel te nemen aan de FIA Motorsport Games", zegt Coronel. "Ik was er bij in Marseille, toen mijn vader de gouden medaille veroverde in de touring cars", doelt hij op de editie van 2022. "Ik heb hem verteld dat ik graag wilde deelnemen aan dit evenement. Ik zal hard werken om in de voetsporen van mijn vader te treden en een gouden medaille te veroveren voor Team Nederland. Dit zal een van mijn laatste kartraces zijn voordat ik als Red Bull-junior naar de auto's overstap." Ongeacht het resultaat valt er wat te vieren voor de jonge Coronel: op 23 oktober mag hij namelijk veertien kaarsjes uitblazen. "Ik vier mijn verjaardag tijdens de Games, dus het wordt een spannende tijd voor mij in Spanje."

Naast de aankondiging dat Coronel van de partij zal zijn bij de FIA Motorsport Games, is ook onthuld dat meerdere coureurs met bekende achternamen zullen deelnemen. Zo zullen Luca Magnussen, Oscar Wurz en Eric Gene hun landen vertegenwoordigen. Magnussen is het 15-jarige broertje van F1-coureur Kevin Magnussen en neemt deel aan de Kartin Senior, Oscar Wurz is de zoon van tweevoudig Le Mans-winnaar Alexander Wurz en rijdt in de Formule 4 terwijl Eric Gene in Marc Gene een oud-F1-coureur als oom heeft en in de Touring Cars het gastland zal vertegenwoordigen.

De FIA Motorsport Games tellen dit jaar 27 verschillende disciplines - een flinke stijging ten opzichte van de 16 van de editie van 2022 - verdeeld over verschillende locaties. Het Circuit Ricardo Tormo is een van de decors van deze derde editie, samen met het Aspar Circuit. Op het circuit staan onder meer de Formule 4, GT, GT Sprint en Touring Cars op het schema. Naast de categorie 'circuit' maken ook rally, off-road, karting, electric street en eSports deel uit van de FIA Motorsport Games. De volledige inschrijflijsten voor het evenement zijn nog niet bekend.