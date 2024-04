Rebecca Clancy benoemd tot hoofdredacteur Autosport

Londen, 17 april 2024 - Rebecca Clancy is benoemd tot hoofdredacteur van Autosport, zo heeft Mike Spinelli, hoofd content van Motorsport Network, vandaag bekendgemaakt. Ze begint op 29 april in haar nieuwe rol. Autosport is 's werelds meest vooraanstaande bron voor racenieuws en -analyses.

Clancy is al haar hele leven lang een fervent sportfan en komt over van The Times, waar ze de afgelopen zeven jaar Motor Racing Correspondent was. Daarnaast deed Clancy verslag van andere sporten, waaronder rugby, atletiek en tennis. Voordat ze zich bij het sportteam voegde, werkte ze bij de nieuws- en businessdesk. Voordat ze bij The Times kwam, werkte Clancy bij The Telegraph en het investment magazine van The Financial Times.

Rebecca Clancy is benoemd tot hoofdredacteur van Autosport. Foto door: Autosport

"Ik ben verheugd Rebecca te verwelkomen bij Autosport", zegt Spinelli. "Haar expertise op het gebied van storytelling vanuit de paddock, haar diepgaande kennis van F1 en haar passie voor autosport zijn een geweldige stimulans voor dit mooie merk. Ik kan niet wachten om te zien hoe zij Autosport volgend jaar en daarna naar de 75e verjaardag leidt."

Daarnaast zal de toonaangevende F1-journalist Ben Hunt zich per 4 juni aansluiten bij Autosport. Hunt heeft meer dan 12 jaar in de autosport gewerkt, het meest recent bij The Sun waar hij F1-correspondent en motorsportcolumnist was.

Hij is de auteur van Growing Wings: The Inside Story of Red Bull Racing (2024) en Lando Norris: Een biografie (2023). In zijn 23-jarige carrière in de sportjournalistiek heeft hij eerder verslag gedaan van Premier League-voetbal, The Ashes cricket, snookerkampioenschappen en Ryder Cups.

Rebecca en Ben zijn co-host van de F1-podcast Inside the Piranha Club en zullen dit voortzetten in hun nieuwe rol bij Autosport.

"Ik voel me vereerd om dit vermaarde motorsportmerk dit nieuwe tijdperk in te leiden," zei Clancy. "Samen met ons team van toegewijde journalisten en content creators zullen we grenzen verleggen en de passie van fans wereldwijd aanwakkeren."

Met bijna 75 jaar autoriteit heeft Autosport ongeëvenaarde toegang tot de groeiende wereldwijde racewereld. Het merk bereikt meer dan twee miljoen superfans en verslaat het laatste nieuws, analyses, technische aspecten en zakelijke kant van de wereldwijde racewereld.