Ralf Schumacher met Toyota F1-bolide naar TT Circuit Assen

De nu 46-jarige Duitser en jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wordt op het Drentse circuit herenigd met de bolide van het Toyota-fabrieksteam waarmee hij van 2005 tot en met 2007 actief was in het FIA Formule 1 wereldkampioenschap. De fans van bruut geluid kunnen hun hart ophalen: de wagen is uitgerust met de originele, meer dan 900 pk sterke V10-motor.

Ralf Schumacher reed 182 Formule 1-races voor de teams van Jordan, Williams en Toyota en stond 27 maal op het podium, waarvan driemaal voor in dienst van Panasonic Toyota Racing. Bij het fabrieksteam van Toyota sloot hij in 2007 zijn Formule 1-loopbaan uiteindelijk af. Ralf is nog steeds betrokken bij de Formule 1 als expert en co-commentator voor Sky Sports. Zijn 19-jarige zoon David is, net als eerder neef Mick Schumacher, actief in de Formule 3 en treedt daarmee eveneens in de voetsporen van de beroemde Duitse racefamilie.

Debuut op Assen

Zijn broer Michael reed er al eens heimelijk op een Superbike rond, maar Ralf is nog nooit in Assen geweest. “Ik ken Assen alleen van televisie en natuurlijk van de verhalen van andere coureurs en fans. Ik moet zeggen dat ik in mijn Formule 1-tijd best wel wat Nederlandse fans had, maar dat waren er natuurlijk niet zoveel als mijn broer Michael.”

Met de TF105 beleefde het Toyota fabrieksteam in 2005 met Ralf Schumacher en Jarno Trulli het meest succesvolle seizoen in de Formule 1. Toyota Motorsport, gevestigd in de Duitse stad Keulen, was naast Ferrari het enige team dat zowel chassis als motor in eigen huis ontwikkelde. Beide bolides komen naar Assen en zijn volledig herbouwd door voormalige F1-specialisten bij FNT (Fuchs Neue Technologie). Eigenaar Harald Fuchs is er extreem zuinig op, omdat veel originele onderdelen niet meer te krijgen zijn. De TF105 is één van de weinige oudere Formule 1-auto’s ter wereld die volledig origineel is en op een circuit in actie komt met de oorspronkelijke meer dan 900 pk sterke V10-motor.